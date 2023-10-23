سرپرست فرمانداری قزوین راهی زندان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین با اشاره به پرونده «جواد اسلامی صدر» سرپرست فرمانداری قزوین اظهار کرد: شاکی این پرونده خصوصی بوده و شکایت نیز برای پیش از حضور وی در مسئولیت فرمانداری بوده است.

وی با بیان اینکه یکبار در سال ۹۹ از وی شکایت شده بوده است، عنوان کرد: نامبرده در آن پرونده در شعبه ۱۰۷ دادگستری قزوین به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون جریمه محکوم شده بود.

رییس کل دادگستری قزوین عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز در پرونده دیگری که مجدداً به اتهام نشر اکاذیب در شعبه ۱۰۸ به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود اما درتجدید نظر این حکم به مدت ۲ سال تعلیق شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز مجدداً به اتهام نشر اکاذیب و با شکایت شکات خصوصی و همچنین پلیس فتا در شعبه ۱۱۱ به ۱۰ میلیون جزای نقدی و مطالعه کتاب سواد رسانه ای و فعالیت رسانه ای محکوم شده بود.

این مسئول تصریح کرد: بنا به قانون در صورتی که متهم در دوره تعلیق جرمی را مرتکب شود حکم قبلی رفع تعلیق خواهد شد و بر همین اساس مجدداً حکم حبس در جریان افتاد.

وی تاکید کرد: در همین راستا از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون نیز استفاده شد اما در نهایت با تایید احکام قبلی قرار بود که حکم از ۱ شهریور اجرا شود.

شعبانی بیان کرد: سرانجام این حکم از روز گذشته با حضور خود فرد در زندان مرکزی قزوین اجرا شد.

وی در پایان با بیان اینکه عدالت باید با شیوه صحیح مطالبه شود، یادآور شد: تاکید همه ما باید بر اجرای قانون و فاصله نگرفتن از آن باشد.