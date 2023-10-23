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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۹

بیانیه هیأت اجرایی اوآنا:

اوآنا عمیقاً نگران شرایط خبرنگاران در غزه است

اوآنا عمیقاً نگران شرایط خبرنگاران در غزه است

هیات اجرایی سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) در نخستین روز نشست ۴ روزه این سازمان در استانبول، بیانیه‌ای چهار بندی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بیانیه هیأت اجرایی سازمان خبرگزاری‌های آسیا واقیانوسیه (اوآنا) در ۲۳ اکتبر در شهر استانبول به شرح ذیل است:

الف: اطلاعات نادرست (disinformation) در عصر دیجیتال به شکل گسترده در رسانه‌های سنتی و مدرن منتشر می‌شود. اطلاعات نادرست، تصویری گمراه‌کننده و کژدیسه از تحولات را به مخاطب ارائه می‌دهند. انتظار این است که خبرگزاری‌ها به وظیفه حرفه‌ای خود عمل و با (نشر) اطلاعات نادرست مقابله کنند و اطلاعات جامع و متوازن در اختیار مخاطبان قرار دهند.

ب:. اوآنا به منظور مقابله با اطلاعات نادرست، مشوق همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی بین خبرگزاری‌ها است.

ج. اوآنا مشوق ارتقا سواد رسانه‌ای است تا به افراد کمک کند که تمایز بین منابع خبری موثق و معتبر و غیرموثق و غیرمعتبر را تشخیص دهند و از این طریق اهمیت تفکر انتقادی و صحت‌سنجی (fact-checking) را درک کنند.

د. اوآنا عمیقاً نگران شرایط غزه و خواستار حفاظت از خبرنگاران در این منطقه است و از همه نهادها و سازمان‌ها می‌خواهد برای تضمین امنیت خبرنگاران حداکثر اقدامات لازم را انجام دهند.

اوآنا عمیقاً نگران شرایط خبرنگاران در غزه است

نشست ۴ روزه هیأت اجرایی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، صبح امروز دوشنبه با خوش‌آمدگویی و سخنرانی «سردار کاراکوز» مدیرعامل خبرگزاری آناتولی و سخنرانی علی نادری، دبیر مجمع عمومی این اتحادیه، در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد. نشست امسال پنجاه‌ویکمین نشست این اتحادیه است.

کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تا روز ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) دست کم ۲۲ خبرنگار در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند.

کد مطلب 5919766

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