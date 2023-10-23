به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه‌ویکمین نشستِ ۴ روزه هیأت اجرایی اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، صبح امروز دوشنبه با خوش‌آمدگویی «سردار کاراکوز» مدیرعامل خبرگزاری آناتولی و سخنرانی علی نادری، دبیر مجمع عمومی این اتحادیه، در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد.

سردار کاراکوز در ابتدا ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران در این نشست و بیان تاریخچه‌ای از تأسیس خبرگزاری آناتولی درباره اهمیت اتحادیه «اوآنا» گفت: اوآنا با ۴۴ عضو از ۳۵ کشور از آغاز تأسیس در سال ۱۹۶۱ تاکنون همیشه یک اتحادیه خبرگزاری مؤثر بوده است.

وی درباره دلیل انتخاب عنوان و موضوع اصلی نشست امسال افزود: هنگام تعیین موضوع نشست امسال اوآنا، ما بر انتشار اطلاعات نادرست و راهبردهای مقابله با آن متمرکز شدیم. بررسی‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد ترکیه و کسورهای آسیا-اقیانوسیسه در معرض شدید انتشار اطلاعات نادرست و جعلی قرار دارند. به همین دلیل ما موضوع نشست امسال را «همکاری بین خبرگزاری‌ها برای مبارزه با اطلاعات نادرست» انتخاب کردیم.

مدیر عامل خبرگزاری آناتولی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر در نوار غزه و اراضی اشغالی اشاره کرد. وی دراین‌باره گفت: نیروهای ارتش اسرائیل بیمارستان‌ها، مساجد و کلیساها را بمباران می‌کنند که در نتیجه آن هزاران غیرنظامی جان باختند. هدف‌قراردان غیرنظامیان غیرقابل‌پذیرش است و مهم نیست چه کسی این کار را انجام دهد.

وی در ادامه تأکید کرد که «ما در جایگاه خبرگزاری آناتولی هدف‌قراردادن غیرنظامیان را محکوم می‌کنیم که نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. و در جایگاه شهروند نیز درگیری کنونی فرآیندهای چالش‌برانگیزی را برای ما، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایجاد می‌کند.»

سردار کاراکوز با اشاره به اینکه ارتش صهیونیستی منزل خبرنگار آناتولی در غزه را بمباران کرده است گفت: متأسفانه تاکنون ۱۸ خبرنگار (در غزه) جان خود را از دست دادند و بسیاری نیز مجروح شدند. پس از چنین تحولاتی و ناتوانی مقامات در تضمین امنیت خبرنگاران حاضر در منطقه من نامه‌ای را به همه اتحادیه‌های خبرگزاری‌ها از جمله اوآنا فرستادم. (پس از آن) اتحادیه خبرگزاری‌های اروپا و اتحادیه خبرگزاری‌های مدیترانه و اوآنا خواستار تضمین امنیت خبرنگارانی شدند که تحولات مناطق بحرانی را گزارش می‌کنند.