محورهای رایزنی «اردوغان» با «هنیه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس درباره آخرین وضعیت غزه و روند تحولات به صورت تلفنی گفت وگو کرد.

رییس جمهور ترکیه در گفت وگوی تلفنی با هنیه اعلام کرد: ترکیه تلاش می‌ کند تا کمک‌ های بشردوستانه به غزه برسد و در صورت لزوم مجروحان غزه نیز در ترکیه درمان شوند.

رجب طیب اردوغان همچنین گفت: راه حل پایدار مسئله اسرائیل و فلسطین بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس امکان پذیر نیست.

وی ساعاتی پیش با ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز درباره تحولات غزه رایزنی کرده بود. طرفین در این رایزنی تلفنی درباره وضعیت اخیر در غزه، جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر و کمک‌ های بشردوستانه گفتگو کردند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی خطاب به دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفت: نگرش کشورهای غربی باعث افزایش نقض حقوق بشر در غزه شده است.

اردوغان با تاکید بر اینکه عدم تلاش کشورها برای توقف اشغالگران قدس عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، اضافه کرد: غرب و افکار عمومی جهان باید هر چه سریع تر برای پایان دادن به فجایع انسانی که در مقابل چشمان ما رخ داده و نادیده گرفته می‌ شود، اقدام کنند.