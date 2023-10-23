ثبت نام نهایی ۲۱۷ داوطلب انتخابات مجلس در مازندران

قاسم عزیززاده گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۲۱۷ داوطلب در حوزه‌های انتخابیه استان نسبت به تکمیل و ثبت نام نهایی اقدام کردند، افزود: از این تعداد ۷۳ نفر در روز جاری و چهارم ثبت نام کردند.

وی افزود: از مجموع ثبت نام کنند ۲۵ نفر در حوزه انتخابیه آمل ،۲۹ نفر در بابل، ۱۲ نفر در بابلسر و فریدونکنار، ۱۹ نفر در بهشهر، نکا و گلوگاه، ۲۱ نفر در عباس آباد، تنکابن و رامسر، ۳۹ نفر در ساری و میاندورود ثبت نام قطعی کردند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۷ نفر در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، ۲۳ نفر در نور و محمودآباد و ۱۲ نفر در نوشهر، چالوس و کلاردشت ثبت نام کردند.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه و ۱۲ نماینده در مجلس دارد.