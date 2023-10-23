نشست وزرای خارجه ۳+۳ در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست وزرای خارجه فرمت ۳+۳ با حضور «سرگئی لاوروف»، «هاکان فیدان»، «جیحون بایراموف» و «آرارات میرزویان» وزرای خارجه روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و به میزبانی حسین امیرعبداللهیان در راستای حل و فصل مسائل منطقه از طریق سازوکارهای منطقهای بعدازظهر امروز در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی؛ دومین نشست سازوکار منطقهای ۳+۳» آغاز شد.
امیر عبداللهیان در ابتدای این نشست گفت: در ابتدا ادای احترام میکنیم به روح همه شهدای فلسطینی زنان و کودکانی که این روزها زیر بمبارانها و نقض فاحش حقوق بشر با پدیدهای شوم به نام نسل کشی رژیم صهیونیستی مواجه هستند.
وی افزود: خوشحالیم دومین نشست سازوکار منطقهای موسوم به ۳+۳ با حضور وزرای خارجه حضار محترم در تهران برگزار میشود.
وزیر خارجه همچنین بیان کرد: امیدواریم در ادامه این نشستها شاهد حضور سازنده و مؤثر کشور دوست گرجستان باشیم.
به گزارش مهر، اولین نشست «۳+۳»، در سطح معاونین وزرای خارجه سال گذشته و بدون حضور گرجستان، در مسکو برگزار شده بود.
از مهمترین اهداف شکل گیری این گروه منطقهای، حل مشکلات منطقه با حضور کشورهای منطقه و بدون دخالت کشورهای فرامنطقهای و غربی است و بر این اساس، یکی از محورهای نشست فردا، گفتوگوهای صلح بین آذربایجان و ارمنستان خواهد بود.
امیر عبداللهیان ساعاتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره برگزاری اجلاس ۳+۳ در تهران، نوشت: اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای فرمت ۳+۳ جهت بررسی تحولات قفقاز جنوبی امروز در تهران برگزار میشود.
وی افزود: عنوان این نشست «نوبت صلح، همکاری و پیشرفت در قفقاز جنوبی» است و میتواند سنگبنای مسیر برقراری آرامش و پایان چالشها در قفقاز جنوبی با مشارکت بازیگران درون منطقهای و همسایگان باشد.
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