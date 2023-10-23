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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۲

منابع فلسطینی:

اوضاع غزه فاجعه‌بار است/ خروج ۷ بیمارستان از فرآیند خدمت‌رسانی

اوضاع غزه فاجعه‌بار است/ خروج ۷ بیمارستان از فرآیند خدمت‌رسانی

وزیر بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه، ۷ بیمارستان از جریان خدمت‌رسانی به فلسطینیان خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر بهداشت فلسطین اوضاع غزه را فاجعه‌بار عنوان و اعلام کرد که در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه ۷ بیمارستان از روند خدمت‌رسانی به بیماران و زخمیان فلسطینی خارج شده است.

وی در ادامه افزود: آن چه در غزه در حال روی‌دادن است، نسل‌کشی جمعی به همراه نبود نیازهای اساسی زندگی است. باید فوراً برای توقف نسل‌کشی جمعی فلسطینیان در غزه مداخله شود.

وزیر بهداشت فلسطین با اشاره به تعداد اندک کامیون‌های حامل مواد غذایی و کمک که از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می‌شوند گفت: ۲۰ دستگاه کامیون حامل کمک در برابر نیازهایی ضروری موجود در نوار غزه، چیزی به حساب نمی‌آید.

وی در ادامه افزود: نظام پزشکی در نوار غزه فروپاشیده است. ما خواستار مداخله فوری سازمان ملل متحد هستیم. ما خواهان گشایش یک گذرگاه انسانی در غزه برای انتقال زخمی‌ها به رام‌الله یا مصر هستیم.

گفتنی است مسئول رسانه‌ای گذرگاه رفح نیز در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که امروز دوشنبه گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر برای سومین روز پیاپی باز می‌شود. وی در عین حال تصریح کرد که تنها ۲۰ کامیون حامل مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه وارد غزه خواهد شد.

این مقام گذرگاه رفح همچنین افزود: از آغاز حمله به غزه حتی یک لیتر سوخت هم وارد غزه نشده است. ما در نوار غزه در برابر فاجعه انسانی بزرگی قرار داریم.

کد مطلب 5919928

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