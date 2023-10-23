به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه طی سخنرانی اعلام کرد که اشغالگران قدس در حال انجام یک «جنگ نسل‌ کشی» علیه مردم فلسطین هستند.

اشتیه حملات صهیونیست‌های اشغالگر را نسل‌کشی علیه مردم فلسطین خواند و گفت: این جنگ توسط یک ماشین جنایتکار با ذهنیت وحشیانه و استعماری انجام می‌شود که می خواهد بکشد، از شکنجه بی‌ گناهان و کودکان لذت ببرد و مساجد و کلیساها را بمباران کند.

نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه موضوع ورود کمک های بشردوستانه از طریق گذرگاه مرزی رفح با طرف مصری را رصد می‌ کنند، اضافه کرد: محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) به تماس‌ های خود با سران کشورهای جهان برای توقف حملات (رژیم) اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل ۱۸۰۰ کودک از جمله نوزادان را به قتل رسانده است، گفت: تلاش ما برای آزادی، استقلال و ایجاد یک کشور مستقل متوقف نخواهد شد و جنایات استعمارگران عزم ما را در سرزمین خود مختل نخواهد کرد.

او در خصوص «عملیات زمینی» رژیم صهیونیستی نیز گفت: آنچه از سران کشور اشغالگر در خصوص تدارک تهاجم زمینی شنیدیم به این معناست که جنایات جدید، تبعیدها و کشتارهای جدید برای انتقام ادامه خواهد یافت.

«محمد اشتیه» خواستار اجازه دسترسی رسانه‌های بین المللی به غزه برای ثبت و مستندسازی جنایات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در این منطقه شد.