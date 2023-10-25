برنامه کاربردی اطلس مؤسسات قرآنی کشور طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرمافزار اطلس مؤسسات قرآنی برای برقراری ارتباط بین مردم با مؤسسات و مراکز قرآنی بر اساس استان و نوع آموزشهای مورد نیاز طراحی شده و در حال توسعه است.
در این برنامه میتوانید مؤسسات مذهبی و قرآنی، خانههای قرآن و… را بر اساس استان محل سکونت خود دید.
اپلیکیشن اطلس مؤسسات قرآنی کشور، اولین نسخه از این گروه است که با هدف راهنمایی مخاطبان برای جستوجو، شناخت و بهرهگیری از مؤسسات قرآنی عمومی و تخصصی با رعایت بُعد جغرافیایی (نزدیکترین مؤسسه) توسط اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع) طراحی و ارائه شده است.
این نرم افزار موبایلی، دارای نسخه تحت وب بوده و در حال حاضر برای گوشیهای با ورژن اندروید ۱۰ و کمتر از ۱۰ در دسترس است.
از مدیران مؤسسات قرآنی که تاکنون اطلاعاتی در سامانه اطلس مؤسسات قرآنی، ثبت نکردهاند، دعوت میشود تا برای ثبت اطلاعات و نشانی مؤسسه در اپلیکیشن اطلس مؤسسات قرآنی (برای دسترسی عموم مردم به مؤسسه) سامانه ثبت نشانی مؤسسه قرآنی مراجعه کنند.
یادآور میشود، پیش از ورود به این سامانه، جی پی اس تلفن همراه را روشن کنید و به سایت اجازه دسترسی موقت به GPS موبایلتان را برای ثبت لوکیشن مؤسسه بدهید.
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