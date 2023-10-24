مصرف برق در تابستان ۳۶ بار رکورد زد/ افت ۲۰ درصدی ذخیره سدسفیدرود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر محرابیان وزیر نیرو در نشست تخصصی ارتقای بهرهوری در بخشهای منابع انسانی، توسعه مدیریت، تحقیقات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ما مسئول تأمین دو عنصر بسیار پراهمیت آب و برق برای رشد و تعالی کشور هستیم و این مسئولیت علاوه بر افزایش رفاه و رشد اقتصاد، برای رشد صنعت، کشاورزی و سربلندی ایران عزیزمان مؤثر است.
وی ادامه داد: این در حالیست که این دو عنصر در نقاط مختلف جهان با محدودیت روبرو است و هنر مدیریت در تأمین و توزیع صحیح و عادلانه آن نقش بسیار کلیدی و مهمی را در رشد رضایتمندی و اقتصاد و پارامترهای اجتماعی هر کشوری دارد.
محرابیان با اشاره به شرایط خاص کشور در حوزه آب ادامه داد: کشوری هستیم که جمعیت جوان آن برای ایجاد یک حرکت ملی، پا به عرصه جامعه گذاشته است. این موضوع که تقاضای آب و برق زیاد میشود ذات آن مایه خوشحالی ماست و معنای آن این است که کشور در حال رشد و پیشرفت است و باید بتوانیم بهترین خدمات را ارائه دهیم.
وزیر نیرو با تاکید بر بهرهوری مصرف آب و برق با توجه به شرایط محدودیت منابع و ایجاد رضایت برای مردم خاطر نشان کرد: با توجه به این محدودیتها، امر انرژی و آب امری واجب است، آب منبعی تقریباً ثابت است که در طبیعت دچار یک گردش و بازچرخانی طبیعی میشود. فاکتورهایی مثل تغییرات اقلیمی، شرایط جوی و جبری که بر هر منطقه و اقلیم وارد میشود و منابع را روز به روز محدودتر میکند؛ بنابراین مدیریت و بهرهوری یک امر لازم و واجب است.
محرابیان با بیان اینکه عدم بهرهوری، توزیع نامناسب و هدرروی گذشته، امروز برای ما گنج پنهان محسوب میشود تا با مدیریت درست و با استفاده از دانش و تجارب و یافتههای بشر، بهرهوری را شکوفا کنیم و بتوانیم با این منابع محدود، پاسخگوی نیازها و افزایش تقاضا باشیم.
وی یادآور شد: افزایش بهرهوری کار سختی است؛ اما در کشور ما در حوزههای منابع طبیعی برای افزایش بهرهوری ظرفیتهای خوبی وجود دارد.
وزیر نیرو با مقایسه وضعیت تابستان در سال ۱۴۰۰ با تابستان ۱۴۰۲ ادامه داد: طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون کنتور جدید بین مشترکین توزیع شده که بیش از یک و نیم میلیون آن مربوط به کنتور خانگی و حدود ۵۰۰ هزار کنتور دیگر هم برای مشترکین صنعتی و کشاورزی و.. شامل میشود که قطعاً این تعداد نیاز و مصرف جدید دارند. علاوه بر اضافه شدن دو میلیون مشترک جدید، گرمای بی سابقه و استمرار گرما در تابستان ۱۴۰۲ باعث شد بیش از ۳۶ مرتبه رکورد مصرف سال گذشته ارتقا یابد.
محرابیان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ذخیره سد سفیدرود گیلان در دو سال اخیر افزود: عمده آب این سد، صرف کشت برنج میشود و علی رغم این کاهش، درصد محصول تولیدی افزایش پیدا کرده و این نشان میدهد صرفاً آب بیشتر محصول بیشتر نیست.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با تاکید بر اینکه عوامل تولید با بهرهوری منابع انسانی رابطه تنگاتنگی دارد، گفت: چنانچه منابع انسانی در فکر، اعتقاد، عمل، تکنیک و رفتار سازمانی در هماهنگیها و گزارشها به بهرهوری اعتقاد داشته باشد، این مفهوم در سازمان ایجاد میشود.
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