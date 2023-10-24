شولتز: حمایت از اسرائیل مانعی برای کمک به اوکراین نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان امروز سه شنبه ادعا کرد که حمایت برلین از اشغالگران قدس، مانعی بر ادامه کمک‌ به اوکراین در برابر روسیه نخواهد بود.

صدراعظم آلمان که در یک همایش اقتصادی با موضوع مبادلات آلمان و اوکراین سخن می‌ گفت، ضمن تاکید بر ادامه کمک‌ ها به اوکراین در زمینه اقتصادی، مالی، بشردوستانه و همچنین تسلیحاتی گفت: این حمایت به هیچ وجه تحت تأثیر توجه ویژه و همراه با نگرانی ما به اسرائیل و خاورمیانه قرار نخواهد گرفت.

اولاف شولتز در ادامه ادعا کرد که برلین به کمک های خود به اوکراین ادامه خواهد داد!

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می‌ گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شد.