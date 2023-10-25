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۳ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

پاراتکواندوکار سنگین وزن ایران راهی نیمه نهایی شد

پاراتکواندوکار سنگین وزن ایران راهی نیمه نهایی شد

نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی ‌پاراتکواندو کشورمان با برتری مقابل حریفی از افغانستان راهی دیدار نیمه نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، حامد حق شناس سومین نماینده تیم پاراتکواندو ایران در مسابقات روز پایانی بعد از یک دور استراحت به مصاف «علی بدر» از برونئی رفت و با کسب پیروزی ۲۵ بر ۳ به نیمه نهایی صعود کرد. وی برای رسیدن به مبارزه نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم «انوروف» از ازبکستان را پیش رو دارد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران با ۱۰ ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده که تا به اینجا ۲ مدال طلا توسط روزا ابراهیمی و مهدی پور رهنما، ۲ نشان نقره توسط رومینا چمسورکی و سعید صادقیانپور و ۳ نشان برنز توسط مریم عبدالله پور، مهدیه حسینی و نرگس جوادی کسب شده است.

کد مطلب 5921037

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