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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

رستگاری: ۱۶ نهر منشعب از رودخانه باراندوز مسدود شد

رستگاری: ۱۶ نهر منشعب از رودخانه باراندوز مسدود شد

ارومیه - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از پایش و کنترل رودخانه ها و انهار منتهی به دریاچه ارومیه خبر داد.

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تداوم اقدامات مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، پایش و کنترل روزانه انسداد انهار منشعب از رودخانه باراندوزچای و انهار منتهی به دریاچه ارومیه در حال انجام است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۶ نهر شامل نیولو، مبارک‌آباد، تازه‌کند، میرشکارلو، قره‌آغاج، حسن‌بیگ، تعمبر، دیدان، فرنگ، جبل، تیزخراب، تپه‌ماکو، اردوشاهی، حاجی و مرادعلی با هدف جلوگیری از انحراف جریان آب و هدایت آن به سمت بدنه دریاچه ارومیه مسدود شده است.

رستگاری هدف از این اقدام را اطمینان از رسیدن آب جاری در رودخانه به بدنه دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: استمرار آن نیازمند همراهی اهالی و بهره‌برداران محلی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تصریح کرد: با توجه به اینکه تبعات خشکی دریاچه پیش از هر چیز دامنگیر کشاورزان منطقه خواهد شد، از اهالی انتظار می‌رود با خودداری از بازگشایی سردهنه‌ها در فصول غیرزراعی، زمینه انتقال آب به دریاچه ارومیه را فراهم کنند.

احیای دریاچه ارومیه تنها با رهاسازی آب از سدها محقق نمی‌شود و مدیریت یکپارچه منابع آب در کل حوضه آبریز، شرط اساسی موفقیت این برنامه ملی است.

کد مطلب 6751835

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