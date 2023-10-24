شهادت ۵۰ فلسطینی در یک ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در حملات یک ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه دست کم ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین در حمله اخیر جنگندههای اسرائیلی به خان یونس که به شهادت دست کم ۳۳ فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر دیگر منجر شد، یک محله مسکونی به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شده است.
همزمان، «تور ونسلند»؛ کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: تأثیر بمبارانهای هوایی بر نوار غزه وحشتناک بوده است.
کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در این ارتباط گفت: بر لزوم ورود بدون مانع کمکها به غزه تاکید میکنیم. از آغاز جنگ، خشونت در کرانه باختری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تور ونسلند در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: مقامات اسرائیلی از ۷ اکتبر محدودیتهای گستردهای را بر آزادی رفت و آمد مردم در کرانه باختری اعمال کرده اند.
در حالی که در جریان حملات وحشیانه جنگندههای رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه تنها طی چند ساعت ۱۳۵ فلسطینی به شهادت رسیده اند، فعالیت ۱۲ بیمارستان بزرگ از کل ۲۴ بیمارستان غزه متوقف شده است.
همچنین ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بیانیهای ادامه حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی را که به موجب قوانین بینالملل جنایت جنگی محسوب میشود، به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که جنگندههای رژیم صهیونیستی از آغاز حملات به غزه در هفتم اکتبر، به طور میانگین به هر یک کیلومتر مربع در نوار غزه که کلاً ۳۶۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و بیش از ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دارد، ۲۲ موشک ویرانگر شلیک کردند.
این گزارش میافزاید که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حجم بمباران مناطق مسکونی در تاریخ جنگهای این رژیم بیسابقه بوده و صهیونیستها مناطق مملو از جمعیت را بمباران میکنند تا بیشترین میزان تلفات را به فلسطینیان وارد کنند.
در این گزارش به بمباران برخی بازارها و مراکز تجاری از جمله مرکز تجاری ابو دلال، بازار مرکزی النصیرات، بازار جبالیا و قهوه خانهای در خان یونس اشاره شده که طی آن صدها نفر شهید و مجروح شدند.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه تاکید کرد که علاوه بر این، جنگندههای رژیم صهیونیستی دست کم ۷ نانوایی را در حالی که دهها نفر در آنجا حضور داشتند، بمباران کردند و دهها مسجد، کلیسا، بیمارستان، مراکز درمانی و مدارس که افراد آواره و بی سرپناه در آنجا اسکان داده شده بودند، مورد حمله قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ابوحمزه سخنگوی سرایا القدس گفت: پس از ۱۸ روز از عملیات طوفان الاقصی، برای ما کاملاً آشکار شده است که اشغالگران نمیخواهند که اسیرانشان رنگ آفتاب را ببینند و اصولاً کمترین اهتمامی به جان آنها ندارند.
وی افزود: از نگاه ما نتانیاهو جنایتکار عامل تسریع زوال رژیم صهیونیستی، کابینه و ارتش آن خواهد شد.
ابوحمزه گفت: بازدیدهای متوالی مقامات ارشد دشمن از یگانهای نظامی در جبهههای شمالی و جنوبی حالت سرخوردگی ارتش دشمن را نشان میدهد. این مقامات ارشد به خوبی میدانند که چه در انتظار افسران و نظامیانشان در غزه است.
وی با اشاره به آمادگی کامل مبارزان مقاومت برای رویارویی با نظامیان صهیونیست، بیان کرد: تلاش ارتش دشمن صهیونیست برای ورود به نوار غزه، آلام هزاران رزمنده آموزش دیده و مشتاق را برای مواجهه با ارتش دشمن التیام خواهد بخشید. دنیا شجاعت رزمنده فلسطینی را خواهد دید.
نظر شما