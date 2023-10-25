هشدار و نگرانی قطر نسبت به ادامه بمباران غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل که درباره تحولات فلسطین و لزوم دستیابی به یک آتش بس برگزار شده بود، نماینده قطر در سازمان ملل گفت: «ادامه حملات اسرائیل به غزه پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ثبات منطقه خواهد داشت و بر اهمیت همکاری به منظور مهار خشونت و درگیری‌ها تاکید داریم.»

نماینده قطر همچنین افزود: «قطر کانال‌های ارتباطی خود را با تمامی طرف‌ها باز نگه داشته است، هرچند بیانیه امروز اسرائیل در رابطه با سیاسی‌سازی حمایت انسانی قطر به غزه را محکوم می‌کنیم. قطر مصمم به ارسال کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم غزه است.»

نماینده قطر همچنین با انتقاد از شورای امنیت گفت: «از اینکه شورای امنیت نتوانسته قطعنامه‌ای در رابطه با تحولات در غزه اتخاذ کند، ابراز تأسف می‌کنیم. صلح حتی در سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط نیز همچنان ممکن است.»

در این نشست همچنین زیر امور خارجه عربستان که در شورای امنیت حضور داشت، حمله به غیرنظامیان را به صراحت محکوم کرد و گفت که کشورش خواستار توقف جنگ و آزادی اسرا است.

وزیرخارجه عربستان در این ارتباط گفت: «سکوت شورای امنیت در قبال بحران‌های تکراری امری غیرقابل قبول است و مسئولیت طولانی شدن بحران متوجه این سازمان است. سیاست تعامل دوگانه پیامدهای خطرناکی دارد که از حد و مرز بحران کنونی در غزه فراتر خواهد رفت.»

به گفته وزیر خارجه عربستان، شورای امنیت از تصویب قطعنامه‌ای که به حل بحران در غزه منجر شود، عاجز است و این نهاد مسئول تأخیر در حل قضیه فلسطین است.

وزیرخارجه عربستان همچنین افزود: «در تلاش برای ایجاد آینده‌ای بهتر برای منطقه خواهیم بود تا وضعیت بهتری را برای نسل‌های بعدی به ارمغان بیاورد. نادیده گرفتن اسباب و دلایل منازعه فلسطینی اسرائیلی هرگز به تحقق صلحی عادلانه نمی‌انجامد.»

از سوی دیگر، «آموس هرئیل»، تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان هاآرتص در یادداشتی نوشت که حمله زمینی به غزه آنگونه که برخی تحلیلگران استدیو نشین گمان می‌کنند، ساده نخواهد بود.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در حملات یک ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه دست کم ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در حمله اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به خان یونس که به شهادت دست کم ۳۳ فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر دیگر منجر شد، یک محله مسکونی به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شده است.

همزمان، «تور ونسلند»؛ کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: تأثیر بمباران‌های هوایی بر نوار غزه وحشتناک بوده است.

کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در این ارتباط گفت: بر لزوم ورود بدون مانع کمک‌ها به غزه تاکید می‌کنیم. از آغاز جنگ، خشونت در کرانه باختری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

تور ونسلند در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: مقامات اسرائیلی از ۷ اکتبر محدودیت‌های گسترده‌ای را بر آزادی رفت و آمد مردم در کرانه باختری اعمال کرده‌اند.

در حالی که در جریان حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه تنها طی چند ساعت ۱۳۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند، فعالیت ۱۲ بیمارستان بزرگ از کل ۲۴ بیمارستان غزه متوقف شده است.