درخواست عربستان برای توقف جنگ در فلسطین در نشست شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر امور خارجه عربستان در نشست شورای امنیت، حمله به غیرنظامیان را به صراحت محکوم کرد و گفت که کشورش خواستار توقف جنگ و آزادی اسرا است.
وزیرخارجه عربستان در این ارتباط گفت: «سکوت شورای امنیت در قبال بحرانهای تکراری امری غیرقابل قبول است و مسئولیت طولانی شدن بحران متوجه این سازمان است. سیاست تعامل دوگانه پیامدهای خطرناکی دارد که از حد و مرز بحران کنونی در غزه فراتر خواهد رفت.»
به گفته وزیر خارجه عربستان، شورای امنیت از تصویب قطعنامهای که به حل بحران در غزه منجر شود، عاجز است و این نهاد مسئول تأخیر در حل قضیه فلسطین است.
وزیرخارجه عربستان همچنین افزود: «در تلاش برای ایجاد آیندهای بهتر برای منطقه خواهیم بود تا وضعیت بهتری را برای نسلهای بعدی به ارمغان بیاورد. نادیده گرفتن اسباب و دلایل منازعه فلسطینی اسرائیلی هرگز به تحقق صلحی عادلانه نمیانجامد.»
از سوی دیگر، «آموس هرئیل»، تحلیلگر نظامی روزنامه عبری زبان هاآرتص در یادداشتی نوشت که حمله زمینی به غزه آنگونه که برخی تحلیلگران استدیو نشین گمان میکنند، ساده نخواهد بود.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در حملات یک ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه دست کم ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین در حمله اخیر جنگندههای اسرائیلی به خان یونس که به شهادت دست کم ۳۳ فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر دیگر منجر شد، یک محله مسکونی به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شده است.
همزمان، «تور ونسلند»؛ کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: تأثیر بمبارانهای هوایی بر نوار غزه وحشتناک بوده است.
کمیسر صلح غرب آسیا در سازمان ملل در این ارتباط گفت: بر لزوم ورود بدون مانع کمکها به غزه تاکید میکنیم. از آغاز جنگ، خشونت در کرانه باختری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تور ونسلند در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: مقامات اسرائیلی از ۷ اکتبر محدودیتهای گستردهای را بر آزادی رفت و آمد مردم در کرانه باختری اعمال کرده اند.
در حالی که در جریان حملات وحشیانه جنگندههای رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی نوار غزه تنها طی چند ساعت ۱۳۵ فلسطینی به شهادت رسیده اند، فعالیت ۱۲ بیمارستان بزرگ از کل ۲۴ بیمارستان غزه متوقف شده است.
همچنین ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه در بیانیهای ادامه حملات هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی را که به موجب قوانین بینالملل جنایت جنگی محسوب میشود، به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که جنگندههای رژیم صهیونیستی از آغاز حملات به غزه در هفتم اکتبر، به طور میانگین به هر یک کیلومتر مربع در نوار غزه که کلاً ۳۶۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و بیش از ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دارد، ۲۲ موشک ویرانگر شلیک کردند.
این گزارش میافزاید که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حجم بمباران مناطق مسکونی در تاریخ جنگهای این رژیم بیسابقه بوده و صهیونیستها مناطق مملو از جمعیت را بمباران میکنند تا بیشترین میزان تلفات را به فلسطینیان وارد کنند.
در این گزارش به بمباران برخی بازارها و مراکز تجاری از جمله مرکز تجاری ابو دلال، بازار مرکزی النصیرات، بازار جبالیا و قهوه خانهای در خان یونس اشاره شده که طی آن صدها نفر شهید و مجروح شدند.
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