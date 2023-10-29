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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

شهادت ۲۰۰۰ دانش‌آموز و ۱۱۶ نفر از کادر پزشکی در حملات علیه غزه

شهادت ۲۰۰۰ دانش‌آموز و ۱۱۶ نفر از کادر پزشکی در حملات علیه غزه

با ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه برای بیست و سومین روز پیاپی، منابع فلسطینی آماری از شهدای دانش آموز و کادر پزشکی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش فلسطین در غزه اعلام کرد که از آغاز حملات دشمن صهیونیستی به این باریکه در هفتم اکتبر تاکنون ۲۰۰۰ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

این وزارتخانه همچنین از شهادت بیش از ۷۰ نفر از پرسنل وزارت آموزش و پرورش در نوار غزه خبر داد.

شهادت ۱۱۶ نفر از کادر پزشکی در غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از هفتم اکتبر تا به امروز ۱۱۶ نفر از پرسنل و کادر پزشکی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

در این بیانیه آمده است که تاکنون ۲۵ دستگاه آمبولانس هم هدف قرار گرفته و نابود شدند.

صهیونیست‌ها در این مدت ۵۷ مرکز بهداشتی و درمانی را هم هدف قرار دادند.

شهادت ۱۰ فلسطینی در بمباران جبالیا

در بمباران منزل خانواده محرم در غرب بیت لاهیا توسط جنگنده‌های اسرائیلی، ۱۰ نفر شهید شده و تعدادی دیگر زخمی شدند.

حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بی‌وقفه ادامه دارد.

از سوی دیگر، جنگنده‌های صهیونیستی ساختمانی مسکونی را در محله تل الهوا در شهر غزه بمباران کردند.

کد مطلب 5924818

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