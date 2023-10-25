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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۵

دفتر موسیقی منتشر کرد؛

چند کنسرت در مهر مجوز گرفتند؟/ گزارش آماری آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها

چند کنسرت در مهر مجوز گرفتند؟/ گزارش آماری آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه ترین گزارش آماری خود از تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه های اجرای صحنه ای، تک آهنگ و آلبوم موسیقی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی، در مهر ماه مجوز ۲۰۶ عنوان اجرای صحنه‌ای با تعداد ۵۲۵ نوبت اجرا صادر شده که شامل ۱۴۶ مورد موسیقی پاپ، ۲۴ مورد موسیقی ایرانی، ۸ اجرای موسیقی کلاسیک، ۹ اجرای نواحی و ۱۹ اجرای موسیقی تلفیقی بوده است.

در این چارچوب مجوز ۹۸ عنوان اجرای صحنه‌ای مهر ماه را دفتر موسیقی و مجوز ۱۰۸ عنوان اجرای صحنه‌ای را ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها صادر کرده‌اند.

در بخش تک‌آهنگ در مهر ماه مجوز انتشار ۲۸۹ تک‌آهنگ از سوی دفتر موسیقی صادر شده که شامل موسیقی ایرانی ۱۵، پاپ ۲۰۹، نواحی ۲۰، تلفیقی ۲۲، کلاسیک ۱۰، موسیقی الکترونیک ۸، موسیقی کودک ۴ و موسیقی ارکسترال یک تک‌آهنگ بوده است.

۲۰ آلبوم موسیقی در مهر ماه از دفتر موسیقی مجوز انتشار گرفته‌ اند که سهم موسیقی ایرانی ۸، پاپ ۲، نواحی ۴، ارکسترال ۲، و کلاسیک ۳ آلبوم و موسیقی تلفیقی یک آلبوم بوده است.

همچنین در ماه گذشته ۲ آلبوم تصویری موسیقی و ۲۴ نماهنگ مجوز انتشار گرفته‌اند و مجوز هشت استودیوی صدابرداری و مرکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری صادر و تمدید شده است.

کد مطلب 5921250
علیرضا سعیدی

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