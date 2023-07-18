آمار مجوزهای سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ حوزه موسیقی اعلام شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دفتر موسیقی، آمار مجوزهای صادره دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اجراهای صحنه ای، آلبوم و تک آهنگ طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۲۹۲ اجرای صحنه‌ای مجوز دریافت کرده و تعداد دفعات این برنامه‌ها به ۷۷۶ نوبت اجرا در کشور رسید.

در مدت یاد شده، ۷۰ آلبوم موسیقی مجوز دریافت کرده‌اند و برای ۹۴۰ تک آهنگ و سه آلبوم تصویری موسیقی نیز در این مدت از دفتر موسیقی مجوز انتشار صادر شده است.

حضور رسمی ۲ گروه موسیقی ایرانی در خارج از کشور و همچنین صدور مجوز انتشار ۴۲ کتاب گویا از دیگر اقدامات دفتر موسیقی در سه ماهه نخست سال جاری بوده است.

در سه ماهه نخست سال جاری در بخش تأسیس و تمدید مجوز مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری و همچنین استودیوهای صدابرداری، ۱۸ مجوز صادر شده است.