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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

از سوی دفتر موسیقی؛

آمار مجوزهای سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ حوزه موسیقی اعلام شد

آمار مجوزهای سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ حوزه موسیقی اعلام شد

آمار مجوزهای صادره دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دفتر موسیقی، آمار مجوزهای صادره دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اجراهای صحنه ای، آلبوم و تک آهنگ طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۲۹۲ اجرای صحنه‌ای مجوز دریافت کرده و تعداد دفعات این برنامه‌ها به ۷۷۶ نوبت اجرا در کشور رسید.

در مدت یاد شده، ۷۰ آلبوم موسیقی مجوز دریافت کرده‌اند و برای ۹۴۰ تک آهنگ و سه آلبوم تصویری موسیقی نیز در این مدت از دفتر موسیقی مجوز انتشار صادر شده است.

حضور رسمی ۲ گروه موسیقی ایرانی در خارج از کشور و همچنین صدور مجوز انتشار ۴۲ کتاب گویا از دیگر اقدامات دفتر موسیقی در سه ماهه نخست سال جاری بوده است.

در سه ماهه نخست سال جاری در بخش تأسیس و تمدید مجوز مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری و همچنین استودیوهای صدابرداری، ۱۸ مجوز صادر شده است.

کد مطلب 5839833
علیرضا سعیدی

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