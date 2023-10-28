خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ حوزه تولید تک آهنگ طی ماه‌های اخیر در کنار برگزاری کنسرت‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های تولیدی هنرمندان و دست اندرکاران عرصه موسیقی شده است که هرکدام به فراخور فعالیت جدید، کنسرت و برنامه ریزی هایی که برای برنامه‌های خود در نظر گرفته اند، اقدام به انتشار آنها در فضای مجازی کرده اند.

مسیری که هم تراز با آنچه در مارکتینگ موسیقی دنیا می‌گذرد، تقریباً به طور کامل از فرآیند تولید آلبوم منفک شده و در فواصل زمانی مختلف به ویژه ایام برگزاری کنسرت‌ها پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد تا این تک آهنگ‌ها نویدبخش اجراهای جدید در کنسرت‌های خوانندگان باشند.

مسیری پرفراز و نشیب که به گفته برخی از کارشناسان آنچنان که باید، برنامه ریزی دقیقی ندارد و خوانندگان و دست اندرکاران این حوزه به نسبت آنچه در فرآیند تولید آثار موسیقایی دنیا می‌گذرد، اقدام به انتشار آثار کمتری می‌کنند.

البته در این چارچوب، حضور جدی‌تر خوانندگان و فعالان حوزه موسیقی در حوزه‌هایی نظیر سینما، تئاتر، تلویزیون و سریال‌های اینترنتی شرایط نوینی را وارد ساختار تولید تک آهنگ‌ها کرده که بخش عمده‌ای از تولیدات این عرصه را نیز به خود اختصاص داده است و تبدیل به جریانی شده که هنوز مدیریت راهبردی و نظارتی آن نامعلوم است و مشخص نیست که به طور کامل وابسته به کدام جریان مدیریتی است.

مسیری که از یک سو سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و از سویی دیگر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند متولی صدور مجوز برای ترانه و موسیقی آثار باشند. شرایطی که بهتر است یک بار به صورت مشخص و رسانه‌ای در جهت روشن شدن افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای شفاف سازی شود تا چنانچه موردی خاص یا موضوعی در این حوزه پرسش ایجاد کرد، بتوان منبع پاسخگویی برای آن را پیدا کرد.

آنچه روایت شد فقط بخشی از اتفاقات و رویدادهایی است که طی ماه‌های گذشته در حوزه تک آهنگ‌ها مطرح می‌شود، چرا که اکنون مسیر تولید، برگزاری کنسرت، صدور مجوز، سفارش ترانه و ماجراهایی از این دست به قدری در فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی با پیچیدگی‌هایی مواجه شده که چنین گزاره‌های رسانه‌ای هم قادر به پرداخت همه ابعاد آن نیست. موضوعی که می‌تواند محل بحث و کارشناسی‌های زیادی در این حوزه باشد.

به هرترتیب آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به روند تولید و انتشار تک آهنگ‌هایی است که طی روزهای گذشته در اختیار شنوندگان قرار داده شده است.

همایون شجریان؛ انتشار سه تک آهنگ در حال و هوای موسیقی ایرانی

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که طی ماه‌های گذشته عمده فعالیت‌های موسیقایی خود را متمرکز بر برگزاری کنسرت‌های خارج از کشور کرده است، اوایل مهر ماه سال جاری بود که با حمایت یک مجموعه صنعتی سه تک آهنگ در حال و هوای موسیقی ایرانی را پیش روی مخاطبان قرار داد.

«از من چرا رنجیده‌ای» با شعری از سعدی، «امشب اگر یاری کنی» و «بر من گذشتی» با اشعاری از سیمین بهبهانی جدیدترین آثار این هنرمند است که با آهنگسازی سعید فرج‌پوری و تنظیم غلامرضا صادقی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش کنسرت‌های اروپای همایون شجریان از ۳۰ آگوست (۸ شهریور) در سالن «هالیچ» استانبول آغاز شده و تاکنون در شهرهای مختلف اروپا اجراهای موفقی داشته است. کنسرت‌هایی که قرار است طی روزهای آینده نیز برگزار شود.

برای شنیدن تک آهنگ «از من چرا رنجیده ای» اینجا، برای شنیدن تک آهنگ «امشب اگر یاری کنی» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «بر من گذشتی» اینجا را کلیک کنید.

گرشا رضایی؛ انتشار یک تک آهنگ کرونایی برای سریال «محرمانه»

گرشا رضایی از خوانندگان پرطرفداری که آثارش در یکی دو سال اخیر با استقبال مخاطبان مواجه شده است، همزمان با پخش سریال «محرمانه» موسیقی تیتراژ این مجموعه به نام «عاشق شدم» را هم منتشر کرد.

سریال «محرمانه» از جمله مجموعه‌های تلویزیونی است که طی هفته‌های گذشته به کارگردانی محمود معظمی در آنتن شبکه سه سیما تماشایی شده است.

بستر داستانی این سریال هم، روایتی از پیشرفت‌های علمی دانشمندان کشورمان در حوزه پزشکی و ساخت واکسن کرونا است که واکنش مغرضانه دشمن را در بر دارد تا با ایجاد اختلال، مانع از دست‌یابی ایران به موفقیت شوند.

درتولید تک آهنگ «عاشق شدم» یاحا کاشانی ترانه سرا، گرشا رضایی آهنگساز و خواننده، انوشیروان تقوی تنظیم کننده و اسد رحمانی به عنوان تک نواز گیتار حضور دارند. این در حالی است که گرشا رضایی به زودی مجموعه‌ای به نام «یه روز» را در قالب یک آلبوم «EP» با همراهی تعدادی از نوازندگان شناخته شده کشورمان منتشر خواهد کرد.

برای شنیدن قطعه «عاشق شدم» به خوانندگی گرشا رضایی اینجا را کلیک کنید.

رضا صادقی؛ خوانندگی برای موسیقی تیتراژ سریال «مرداب»

رضا صادقی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ که در سال‌های اخیر علاوه بر برگزاری پرتعداد کنسرت‌هایش در تهران، شهرستان و خارج از کشور همواره حضور مستمری در حوزه اجرای موسیقی داشته است، به تازگی برای موسیقی تیتراژ سریال «مرداب» تک آهنگی را منتشر کرد.

«مرداب» از جمله مجموعه‌های شبکه نمایش خانگی در ژانر درام معمایی است که به تازگی با تهیه کنندگی محمد شایسته، کارگردانی برزو نیک نژاد و بازی شهرام حقیقت‌دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، حامد کمیلی، مجتبی پیرزاده، الهام اخوان، ستاره پسیانی، یسنا میرطهماسب، الیکا ناصری، محمود نظرعلیان، آرش ظلی‌پور، صفر محمدی، مجید پتکی، امیر جعفری و هنرمندی مهدی هاشمی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در تازه‌ترین تک آهنگ منتشر شده از رضا صادقی، «مهداد» به عنوان ترانه سرا و آهنگساز، سهیل شمس تنظیم کننده و هادی جولایی میکس و مستر اثر را به عهده داشته اند.

برای شنیدن تک آهنگ «مرداب» به خوانندگی رضا صادقی اینجا را کلیک کنید.

علی زندوکیلی؛ «بی تفاوتی» با آهنگسازی یک هنرمند مطرح

علی زندوکیلی خواننده موسیقی پاپ در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود تک آهنگ «بی‌تفاوتی» را با ترانه‌ای از حسین غیاثی و آهنگسازی علیرضا افکاری پیش روی مخاطبان قرار داد.

این خواننده موسیقی ایرانی که علاوه بر خوانندگی در حوزه تدریس آواز نیز کارگاه‌های مختلفی را برگزار کرده است، در سال‌های اخیر عمده فعالیت‌های خود را متمرکز بر اجرای آثاری در حوزه موسیقی پاپ کرده است آثاری که تاکنون توانسته اند با استقبال خوب شنوندگان این ژانر موسیقی روبه‌رو شوند.

در تک آهنگ «بی تفاوتی» حسین غیاثی ترانه سرا، علیرضا افکاری آهنگساز، سعید رضایی تنظیم کننده، مهیار رحیمی میکس و مستر و محمود شبیری تهیه کننده عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

برای شنیدن قطعه «بی تفاوتی» علی زند وکیلی اینجا را کلیک کنید.

قاسم افشار، چنگیز حبیبیان، مهدی مقدم، حمید غلامعلی؛ شنیدن تک آهنگ «خاطره سازها»

پس از اینکه تعدادی از خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ ایران تصمیم گرفتند تا به تهیه کنندگی سجاد عزیزی آرام و مدیریت هنری محمدرضا چراغعلی مجموعه کنسرت‌هایی به نام «خاطره سازها» را در تالار وحدت تهران برگزار کنند، تم آهنگی نیز به همین نام پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این تک آهنگ در شرایطی منتشر شد که برگزاری کنسرت نیز به دلیل قطعات و رپرتوار انتخاب شده توانست نظر مساعد مخاطبان را فراهم آورد تا بتوانند در صورت حمایت بیشتر تهیه کنندگان و صاحبان آثار موسیقایی نسبت به برگزاری مستمر این اجراهای زنده برنامه ریزی هایی را انجام دهند.

در تک آهنگ «خاطره سازها» داود رحمت الهی ترانه سرا، محمدرضا چراغعلی آهنگساز و تنظیم کننده، قاسم افشار، حمید غلامعلی، مهدی مقدم و چنگیز حبیبیان خوانندگان و سجاد عزیزی آرام به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

برای شنیدن تک آهنگ «خاطره سازها» به خوانندگی چنگیز حبیبیان، قاسم افشار، حمید غلامعلی و مهدی مقدم اینجا را کلیک کنید.

محسن توسلی؛ «پیامبر» و تقدیم به ساحت گرامی پیامبر مهربانی‌ها

محسن توسلی از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان که عمده فعالیت‌های او در این عرصه متمرکز بر حوزه‌های حماسی و اجتماعی است همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت محمد (ص) تک‌آهنگ «پیامبر» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

تک آهنگ «پیامبر» در قالب اثری ۲ زبانه فارسی و عربی با شعر مرتضی حیدری آل‌کثیر، تنظیم امید رهبران و ارکستر زهی پیام طونی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

محسن توسلی از جمله خوانندگان ترانه‌های انقلابی است که طی سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی در عرصه تولید آثاری مرتبط با مضامین انقلابی و اجتماعی داشته است. این خواننده علاوه بر اجراهای زنده‌ای که در کشورمان داشته در برخی کشورهای اسلامی نیز اقدام به برگزاری کنسرت کرده است.

وی پیش از این نیز آثاری چون «نفس»، «خیال حرم»، آلبوم «لکربلا حنینا»، «شه لب تشنگان»، «ارتش فدای ملت»، «اقتدار» و تعدادی دیگر از آثار موسیقایی را در دسترس مخاطبان قرار داده بود.

برای شنیدن تک آهنگ «پیامبر» با صدای محسن توسلی اینجا را کلیک کنید.

بهنام خدارحمی؛ تک آهنگی که به همه مادران جهان تقدیم شد

تک‌آهنگ «بدونید» به آهنگسازی و خوانندگی بهنام خدارحمی با تقدیم به همه مادران جهان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

مضمون قطعه «بدونید» برگرفته از نصایح مادرانه و کلام محبت‌آمیز مادرانه است که در روزمره بین هر مادر و فرزندی شکل می‌گیرد. با این تفاوت که این بار مصرع به مصرع از زبانِ مادری است که خود صاحب این نصایح است.

بهنام خدارحمی در یادداشتی به مناسبت انتشار این قطعه نوشته است: «مادرم در یک تماسِ تلفنی پیام پُرمعنی این شعر را به من یادآوری کردند و چقدر به جا و درست بود. به پاسِ این گنجِ گرانبهایی که مادر نامیده می‌شود، پیامشان را در قالبِ این قطعه موسیقایی تقدیم می‌کنم به همه مخاطبان به ویژه مادران همیشه عزیز.»

«بدونید» در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی و بر اساس همنشینی ویولن، ویولا، ویولنسل، کنترباس، پیانو، هورن، کمانچه، تار، قانون، بربط، مثلث، تیمپانی و تنبک تولید شده است. این در حالی است که مهدی سالک اردستانی ناظر صدا و رحیم شب‌خیز ضبط این اثر را به عهده داشته‌اند.

برای شنیدن قطعه «بدونید» به خوانندگی بهنام خدا رحمی اینجا را کلیک کنید.

مهدی یغمایی؛ انتشار «نارفیق خوب» و یک توضیح کوتاه و مختصر

«نارفیق خوب» هم عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شده از سوی مهدی یغمایی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان است که به تازگی در قالب اثری عاشقانه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ عطا عالمی ترانه سرا، بنیامین عمران آهنگساز، علی برکت مدیر تولد و مهدی یغمایی به عنوان خواننده حضور دارند.

مهدی یغمایی چندی پیش بود که در صفحه شخصی خود پیرامون این قطعه نوشت: «با عشق و احترام اعلام می‌کنم که قطعه «نارفیق خوب» طبق قرارمون، منتشر شد. بنده به خاطر اتفاق هولناکی که برای استاد مهرجویی و همسرشون افتاد به صورت رسمی خبررسانی نکردم و امروز دوستانم گفتند که در صفحه خودم هم باید اطلاع رسانی کنم، برای همین انجام وظیفه کردم. امیدوارم با حال خوب بشنوید و خاطره‌های زیبا بسازید.»

برای شنیدن تک آهنگ «نارفیق خوب» به خوانندگی مهدی یغمایی اینجا را کلیک کنید.

رضا یزدانی؛ انتشار «یعنی تو رفتی» و «جسد» در یک زمان کوتاه

رضا یزدانی از جمله خوانندگانی که طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف بازیگری نیز مشغول به فعالیت است، به تازگی و در آستانه برگزاری دور تازه کنسرت‌های خود ۲ تک آهنگ را در فضای مجازی منتشر کرد.

از این خواننده و بازیگر به تازگی مینی سریال «خائن کشی» به کارگردانی مسعود کیمیایی به نمایش درآمده است. سریالی که با بازتاب مثبت و منفی زیادی هم از سوی مخاطبان مواجه شده بود.

«یعنی تو رفتی» عنوان یکی از این تک آهنگ‌ها است که با ترانه نیما پوتی، آهنگسازی اسحاق اسدبیگی و تهیه کنندگی علی اوجی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

تک آهنگ «جسد» هم آهنگ دیگر رضا یزدانی است که با ترانه مهدی ایوبی و تهیه کنندگی علی اوجی منتشر شده است.

برای شنیدن تک آهنگ «یعنی تو رفتن» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «جسد» اینجا را کلیک کنید.

محسن چاوشی؛ خوانندگی برای قسمت‌های جدید «زخم کاری» با «تلو»

محسن چاوشی در ادامه همکاری خود با گروه تولید «زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که با اظهارنظرها و واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی هم مواجه شده است، تک آهنگ جدید این سریال به نام «تلو» را منتشر کرد.

در فصل اول سریال «زخم کاری»، از خواننده و ترانه ثابتی برای این سریال استفاده نشد و تنها در قسمت‌های پایانی، ترانه «زخم کاری» با صدای بهنام بانی پخش شد. اما حالا فرصتی فراهم شد تا برای بار دوم محسن چاوشی برای سریال محبوب و پرطرفدار «زخم کاری» بخواند.

موسیقی اول تیتراژ فصل دوم سریال «زخم کاری» با ترانه‌ای به همین نام و خوانندگی محسن چاوشی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در تک آهنگ «تلو» امید روزبه ترانه سرا، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، بهروز میرزایی گیتار، عابد بسطامی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «تِلو» به خوانندگی محسن چاوشی اینجا را کلیک کنید.

ابوذر روحی؛ شنیدن «یوم الانتقام» از پس یک عملیات مهم

ابوذر روحی خواننده قطعه حماسی «سلام فرمانده» همزمان با برگزاری تجمع هم‌وطنان‌مان در اعتراض به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تک‌آهنگ «یوم الانتقام» را منتشر کرد.

این اثر که با تلاش مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است، به موضوع فلسطین و مقاومت مردم آن علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

«یوم الانتقام» که یک قطعه حماسی با صدای ابوذر روحی است در قالب یک نماهنگ منتشر خواهد شد که در آن تصاویری از مقاومت مردم فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی به نمایش درآمده است.

همچنین «بیعت با علی (ع)» نیز عنوان یکی از تازه‌ترین محصولات باشگاه سرود مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» بود که چندی پیش در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم با صدای ابوذر روحی رونمایی شد.

برای شنیدن قطعه «یوم الانتقام» اینجا را کلیک کنید.

تک آهنگ‌های «می‌رسه خبرا» با ترانه، آهنگسازی و خوانندگی علی یاسینی، «امشب» با ترانه و آهنگ طاها یوسفی و خوانندگی گروه «ماکان»، «سوگلی» با ترانه محمد ناصری و امیر بامداد، آهنگسازی محمد ناصری و خوانندگی گروه «پازل»، «تنگ میشه دل» با ترانه، آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی مجید رضوی، «دلدار» با ترانه و آهنگ حمید هیراد و خوانندگی حمید هیراد و مصطفی راغب، «پاقدم» با ترانه و آهنگ و تنظیم علیرضا طلیسچی، «تنهاییام» با ترانه، آهنگ و تنظیم مهدی جهانی، «خوشگله» با ترانه حدیث دهقان، آهنگسازی فواد غفاری و خوانندگی حسین شریفی و گروه «ایوان»، «جاده یک طرفه» با ترانه ساناز قوامی و آهنگسازی و خوانندگی سینا شعبانخانی، «صد سال نوری» با ترانه شقایق امیرعضدی، آهنگسازی معین راهبر و خوانندگی آرون افشار از جمله آثاری بودند که طی روزهای اخیر پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.