دریافت 30 MB کد مطلب 5921713 https://mehrnews.com/x33mnj ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳ کد مطلب 5921713 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳ دستگیری سارقان حرفه ای طبقه دوم خانهها در تهران رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری باند سارقانی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از منازل مسکونی سرقت کردند خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در البرز دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۱۴ فقره انواع سرقت در بروجرد نظافتچی سارق در بهشت زهرا دستگیر شد اجرای طرح پاکسازی در ساوجبلاغ دستگیری سارق لوازم خودرو که خود را کارگر شهرداری جا زده بود کشف ۲۵ فقره قاپ زنی در فردیس دستگیری مامور قلابی دستگاههای پوز واحدهای صنفی دستگیری سارقی که در کانال کولر پنهان شده بود برچسبها دستگیری سارق دستگيري سارق سارق دستگیری
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