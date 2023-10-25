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کد مطلب 5921713
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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۳

دستگیری سارقان حرفه ای طبقه دوم خانه‌ها در تهران

دستگیری سارقان حرفه ای طبقه دوم خانه‌ها در تهران

رئیس پلیس آگاهی تهران از دستگیری باند سارقانی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان از منازل مسکونی سرقت کردند خبر داد.

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