دستگیری ۱۲ سارق و کشف ۱۴ فقره انواع سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام سرقت در بروجرد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با کارهای اطلاعاتی، تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی ۱۲ سارق را طی ۷۲ ساعت گذشته در این زمینه شناسایی و طی چندین عملیات غافلگیرانه آنها را حین سرقت و یا در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۴ فقره انواع سرقت اماکن خصوصی، کابل و تجهیزات مخابراتی، محتویات خودرو، طیور و موتورسیکلت اعتراف کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا، عنوان کرد: امنیت متعلق به عموم شهروندان است و پایداری و ارتقا آن نیازمند مشارکت همه آحاد ملت و ادارات و نهادهاست و در این راستا شهروندان با ارتقای ضریب ایمنی اموال خصوصی و دقت در نگهداری اموال خود می‌توانند از وقوع سرقت پیشگیری کنند.