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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

رییس پلیس آگاهی البرز خبر داد؛

انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در البرز

انهدام باند سارقان اماکن خصوصی در البرز

کرج- رییس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی در منطقه ماهدشت شهرستان کرج خبر داد.

سرهنگ حکمت الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت ویژه پلیس آگاهی استان، در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به فردی با ظاهر آشفته مشکوک شده و با توجه به صحبت‌های ضد و نقیض فرد با هماهنگی مقام قضائی آن را به مقر پلیس آگاهی دلالت دادند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های تکمیلی پلیس مشخص می‌شود؛ این فرد یکی از سارقان تحت تعقیب منطقه ماهدشت بوده که در مکان‌های متعدد اقدام به سرقت کرده است.

سرهنگ شجاعی، اضافه کرد: متهم ابتدا منکر هرگونه بزه انتصابی شده اما در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس راهی به جز اقرار نداشته و به ۲۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.

این مقام انتظامی افزود: در ادامه یکی دیگر از همدستان متهم و همچنین مال‌خر اموال مسروقه نیز شناسایی و طی عملیات‌هایی غافلگیرانه دستگیر شدند.

رییس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه؛ سارقان که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشتند به صورت نگهبان در باغ ویلاهای منطقه ماهدشت استخدام شده و پس از اشراف کامل به محیط پیرامونی خود اقدام به سرقت از اماکن خصوصی که فاقد نگهبان و دوربین بودند می‌کردند، از مردم خواست: تا در صورت رؤیت افرادی مشکوک در اطراف محل زندگی خود، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5921583

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