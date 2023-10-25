اجرای طرح پاکسازی در ساوجبلاغ

سرهنگ علی سلیمانی در حاشیه برپایی نمایشگاه کشفیات پلیس ساوجبلاغ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با برنامه ریزی و بهره مندی از تمام توان این فرماندهی در نقاط مختلف شهرستان ساوجبلاغ به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: این فرماندهی اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده را در موضوعات مختلف در بحث دستگیری سارقان، کشف کالای قاچاق، جمع آوری معتادین متجاهر، کشف مواد مخدر، کشف سلاح‌های غیر مجاز و دیگر جرایم با برنامه ریزی و تشکیل اکیپ‌های عملیاتی در ظرف ۴۸ گذشته به اجرا گذاشت.

سرهنگ سلیمانی بیان داشت: در اجرای این طرح ۷۲ فقره انواع سرقت کشف و ۲۸ نفر سارق، ۲ مالخر و ۲ کلاهبردار نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ تصریح کرد: کشف ۲۹ کیلو گرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۱۱ فروشنده مواد مخدر و جمع آوری ۴۶ معتاد متجاهر و معرفی به مراکز بازپروری از توفیقات حاصل شده در این طرح است.

این مسئول انتظامی با اشاره به کشف ۹۶۰ عدد نوشیدنی انرژی زای قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال و دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این خصوص خاطر نشان کرد: توقیف ۲۹ دستگاه خودرو و موتور سیکلت به دلیل ارتکاب تخلفات و جرایم مختلف و دستورات قضائی و کشف تعدادی سلاح و مهمات غیر مجاز را از کشفیات صورت گرفته در جریان این طرح عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح رضایتمندی مردم، خانواده معظم شهدا، معتمدین و متنفذان را به دنبال داشت اظهار داشت: طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در نقاط مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت و ضمن اینکه به دنبال رضایتمندی خداوند متعال و مردم می‌باشیم، از شهروندان تقاضا داریم که همکاری لازم با پلیس را داشته باشند.

گفتنی است، در پایان این نمایشگاه، اصحاب رسانه شهرستانی حاضر در نمایشگاه نیز با تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی مجموعه انتظامی شهرستان ساوجبلاغ در برقراری نظم و امنیت اجتماعی، امنیت و آرامش ایجاد شده در سطح منطقه را حاصل مجاهدت‌های خستگی ناپذیر سبزپوشان انتظامی دانسته و حضور پر رنگ پلیس در نقاط مختلف شهرستان را مایه دلگرمی و آرامش آحاد ملت خواندند و بر هم افزایی، همراهی و تعامل سازنده خود با کارکنان انتظامی تاکید داشتند.