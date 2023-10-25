آنروا: ۳ کارمند دیگر ما در غزه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس آنروا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که ۳ نفر دیگر از کارکنان این سازمان بین‌المللی در نتیجه بمباران نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند و بدین ترتیب تعداد کارکنان کشته‌شده آنروا در نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون به ۳۸ نفر رسیده است.

آژانس آنروا تاکید کرد: اگر سوخت‌رسانی انجام نشود، ناچار خواهیم شد که اقدامات انسان‌دوستانه خود را کاهش دهیم و حتی در برخی موارد این اقدامات را در تمامی نقاط نوار غزه متوقف کنیم. ۲۴ ساعت آینده در نوار غزه بسیار دشوار خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی بیان کرد: یکی از مدارس وابسته به آنروا در رفح که ۴۶۰۰ آواره فلسطینی را در خود جای می‌داد بر اثر بمباران از سوی اسراییل آسیب‌های جانبی شدیدی دیده است.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه گفت: به دلیل بمباران‌هایی که اسراییل انجام می‌دهد، عملیات خارج‌نمودن پیکرهای شهدا از زیر آوار با سختی روبروست.

وی در ادامه افزود: تمامی خانه‌هایی که در غزه از سوی اشغالگران مورد هدف قرار می‌گیرند، دارای ساکن هستند.