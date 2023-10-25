نتانیاهو: همه از جمله من باید برای این شکست پاسخگو باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی ادعا کرد که ارتش این رژیم برای حمله زمینی به غزه آماده می‌شود.

نتانیاهو در ادامه سخنان خود مدعی شد: من برای حفاظت از جان نظامیان از زمان انجام عملیات صحبتی نمی‌کنم. ما منتظر مهیاشدن شرایط برای آغاز عملیات زمینی در غزه هستیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بی اشاره به ده‌ها تداوم اشغالگری اشغالگران علیه مردم مظلوم فلسطین مدعی شد: حماس را مجبور می‌کنیم که هزینه اقدامات خود را بپردازد!

وی در ادامه ادعاهای دروغین مقامات صهیونیست درخصوص امن بودن جنوب نوار غزه گفت: غیرنظامیان باید به جنوب نوار غزه بروند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست سنگین رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی افزود: هفتم اکتبر روزی سیاه در تاریخ ما بود. ما در مورد این که چه اتفاقی افتاد پس از پایان جنگ تحقیق خواهیم کرد.

نتانیاهو گفت: تصمیم انجام عملیات زمینی در غزه با اجماع کابینه امنیتی اتخاذ شده است و ما زمان انجام این عملیات را اعلام نخواهیم کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با قبول شکست این رژیم در عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد: همه از جمله من باید برای این شکست پاسخگو باشیم.