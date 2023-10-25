به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به غزه را نشانگر این موضوع دانست که این رژیم فاشیستی اسراییل است که تلاش دارد گستره جنگ را به حمله به غیرنظامیان بکشاند.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: تنها هدف فاشیسم اسراییلی آن است که آن چه اسراییل بزرگ خوانده می‌شود را به دیگران تحمیل کند و هرگونه تلاش بین‌المللی برای پایان‌دادن به اشغال اراضی کشورهای عربی از سوی اشغالگران صهیونیست را از بین ببرد.

وزارت خارجه سوریه بیان کرد: رژیم صهیونیستی در راستای اجرای سیاست‌های خود جهت گسترش حملات و جنایات خود در فلسطین و خارج از آن، تجاوز جدیدی را به خاک سوریه انجام داد. این حمله، چهارمین حمله‌ای است که طی ۱۰ روز اخیر از سوی این رژیم به اراضی سوریه انجام می‌شود.

این نهاد سوری در ادامه اعلام کرد: مثل روز روشن است که با وجود کشتار هزاران فلسطینی از جمله دست‌کم ۲۰۰۰ کودک، عطش اسراییل برای افزایش ریختن خون فلسطینیان و مردم سوریه از بین نرفته است. اسرائیل از تخریب خانه‌ها و ساختمان‌های فلسطینیان روی سر ساکنان غیرنظامی آن در نوار غزه و کرانه باختری نیز سیراب نشده است.

وزارت خارجه سوریه در ادامه تصریح کرد: داستان‌سرایی شبانه‌روزی غرب در رابطه با ادعای حق اسرائیل در دفاع از خود به هیچ قانونی مستند نیست و تنها با هدف تشویق اسراییل برای کشتار بیشتر فلسطینیان و کوچاندن اجباری آنان از اراضی خود انجام می‌شود.

در این بیانیه آمده است: سوریه بارها به اسراییل نسبت به پیامدهای ادامه حملات هشدار داده، مسئولیت تهدید صلح و امنیت منطقه و جهان را متوجه این رژیم و هم‌پیمانان آن در غرب دانسته و بر ضرورت مجازات مرتکبان این حملات و تضمین عدم فرار مجرمان اسرائیلی از مجازات تاکید کرده است.