به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «عناصر» یا «المنتال» (Elementa ۲۰۲۳) یکی از جدیدترین محصولات کمپانیهای والت دیزنی و پیکسار است که برای نخستین بار در اختتامیه جشنواره کن ۲۰۲۳ به نمایش درآمد.
این انیمیشن به کارگردانی پیتر سون و با هزینه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و در زمان اکرانش توانست فروشی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار را تجربه کند.
حالا محمدرضا علیمردانی به همراه گروهی از هنرمندان شناخته شده تلویزیون و صداهای آشنای دوبله ایران، این انیمیشن را برای پخش در سینماهای ایران آماده کرده است.
مرجانه گلچین و کامران تفتی از هنرمندانی هستند که هرکدام وظیفه دوبله یکی از شخصیتها این اثر را برعهده داشتند. این انیمیشن بخشهای موزیکال و شادی دارد که ترانههای موجود در اثر نیز با صدای مسعود صادقلو آماده شده است.
محمدرضا علیمردانی در طول سالهای اخیر عملکرد موفقی در زمینه دوبله انیمیشن و شخصیتسازی در این حوزه داشته است، شخصیتهای «شرک»، «سالیوان» (کارخانه هیولاها)، «دیگو» (عصر یخبندان) تعدادی از کاراکترهایی هستند که مخاطبان ایرانی آنها را با صدای علیمردانی میشناسند.
صداپیشگی شخصیتهای انیمیشنهای ایرانی «دیرین دیرین» و «حیات وحش» نیز از دیگر فعالیت های علیمردانی به حساب میآید.
طبق اعلام الهام حاتمی مسئول برگزاری این رویداد، قرار است نسخه دوبله شده «المنتال» چندین نوبت و در چند جمعه پیاپی اکران شود که نخستین اکران آن با حضور محمدرضا علیمردانی، کامران تفتی، مسعود صادقلو و ... ساعت ۷ شب جمعه پنجم آبان در پردیس سینمایی ملت است.
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