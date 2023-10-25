درخواست نوازنده پیشکسوت از رییس قوه قضاییه/ اتفاقی که معجزه بود

خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید و ارائه آثار و محصولات موسیقایی و حاشیه‌های ریز و درشت دنیای موسیقی طی سال‌های اخیر به ویژه ایام «کرونا» و «پسا کرونا» تبدیل به «فرصت» و «چالش» مهم و جالب توجهی شد که بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه موسیقی را بر آن داشت تا فارغ از رسانه‌های رسمی به ارائه و انعکاس فعالیت‌های موسیقایی خود در بسترهای متنوع «فضای مجازی» بپردازند و در این مسیر بسیار مهم و مؤثر بر افکار عمومی جامعه، حضور چشمگیری داشته باشند. حضوری که بعضاً برای آنها دربرگیرنده اتفاقات مبارک و ارزشمندی در جهت معرفی خود و محصولات موسیقایی‌شان شد و در برخی موارد هم باعث دردسرهای زیادی شد که می‌تواند در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی‌اش مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار گیرد.

شرایطی دارای اهمیت که اکنون نمی‌توان به راحتی از آنچه در این بستر رسانه‌ای روی می‌دهد، بی‌تفاوت گذشت. چارچوبی دارای چالش و پر از فراز و نشیب‌های عجیب و غریب که تبدیل به اقیانوس پهناور و بی‌انتهایی شده که هر چه قدر در آن حضور داشته باشیم، بیشتر متوجه ابعاد پیچیده آن می‌شویم. شرایطی که در دنیای موسیقی فرآیند بسیار پررنگی دارد و تقریباً تمامی فعالان موسیقی را برآن داشته تا در این راه پر پیچ و خم اما جذاب برای مخاطب، به معرفی و به اصطلاح بیگانه «پرزنت» محصولات و دیدگاه‌های خود بپردازند. شرایطی که شاید بیان بسیاری از آنها در قالب رسمی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی کشور جایگاهی نداشته باشد اما دربرگیرنده ابعادی است که می‌تواند برای طرفداران و دوستداران موسیقی مشتمل بر رویدادهای مکتوب و تصویر جالب توجهی باشد.

اتفاقاً ظهور و بروز چنین شرایطی است که هم موجب رشد و تولید اخبار و نوشتارها و تصویرهای به اصطلاح «زرد» و «غیرقابل انتشار در رسانه‌های رسمی» شده و هم ایجادکننده فضای رقابتی بین رسانه‌های رسمی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی شده است که این مسائل نیز دربرگیرنده ملاحظات فراوانی است. ملاحظاتی که رجوع به آنها می‌تواند ویترین حواشی و اظهارنظرهایی باشد که رجوع به آنها با در نظر گرفتن ملاحظات و باید و نبایدهایش امری اجتناب ناپذیر است.

«یک هفته با فضای مجازی موسیقی» عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه منتخب رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی است که روزهای پایانی هر هفته با استفاده از مطالب منتشر شده هنرمندان و فعالان عرصه موسیقی کشورمان در بسترهای مختلف فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

در دومین شماره این گزارش، مرور محدودی داریم به فعالیت‌ها و مطالب منتشر شده هنرمندان موسیقی در حمایت از مردم غزه و همچنین برخی از متن‌های منتشر شده از سوی آهنگسازان و خوانندگان موسیقی همچون منوچهر بیگلری پور نوازنده پیشکسوت موسیقی کلاسیک، فریدون آسرایی خواننده موسیقی پاپ، سالار عقیلی خواننده موسیقی ایرانی، علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی، رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ، مهدی یغمایی خواننده موسیقی پاپ که طی روزهای گذشته در فضای مجازی با مخاطبان و طرفدارانشان به اشتراک گذاشته‌اند.

بیمارستان المعمدانی؛ سوژه شماره یک فضای مجازی در حمایت از مردم غزه

تعدادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی طی روزهای گذشته بود که با انتشار تصاویر و متن‌هایی خشم و انزجار خود را از حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان «المعمدانی» که منجر به خاک و خون کشیده شدن بیش از هزار کودک، زن و مرد فلسطینی شد، اعلام کردند.

محمد معتمدی، مصطفی راغب، حسام آرین، روزبه بمانی، علی لهراسبی، گرشا رضایی، محسن چاوشی، امیر مقاره، محسن توسلی، بهزاد عبدی از جمله هنرمندانی بودند که طی روزهای گذشته با انتشار متن و تصاویری در حمایت از مردم مظلوم غزه واکنش‌هایی را نشان دادند.

منوچهر بیگلری پور؛ آقای اژه ای لطفاً به داد هنرمندان برسید

منوچهر بیگلری پور از نوازندگان پیشکسوت ترومپت که طی سال‌های گذشته آثار ماندگاری را در حوزه‌های مختلف نوازندگی پیش روی مخاطبان قرار داده است نیز طی روزهای گذشته با انتشار ویدئویی از حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا نسبت به پیگیری مشکلاتی که برای اراضی وی در شهر هشتگرد به وجود آمده است، دستورات لازم را صادر کند.

وی در این فیلم ویدئویی ضمن ارائه توضیحاتی درباره مشکلی که برای زمین‌های وی در منطقه هشتگرد به وجود آمده است، اشاره به وضعیت نابه سامان برخی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی کشورمان داشت و از رئیس قوه قضائیه خواست تا در زمینه برخورد با کسانی که در حوزه مسکن مرتکب خلاف می‌شوند، برخوردهای قانونی لازم را داشته باشد.

این نوازنده موسیقی کشورمان که در بسیاری از ارکسترهای معتبر کشور به عنوان تک نوازنده ترومپت فعالیت‌های مستمری را انجام داده است، در بخش دیگری از این ویدئو توضیح داد: شرایط جسمی من اجازه ملاقات با آقای اژه ای را نمی‌دهد اما از همین فیلم ویدئویی پیام خودم را به ایشان ابلاغ می‌کنم و خواستار رسیدگی به مشکلاتم هستم. چراکه شرایط زندگی من به گونه‌ای است که دوست ندارم فرزندم بعد از من با مشکل اجاره نشینی رو به رو شود. من دوست دارم او بتواند راحت تر از من زندگی کند و دغدغه‌ای برای مسکن نداشته باشد. مشکلی که من و بسیاری از هنرمندان با آن مواجهیم و در کنار مشکلات و کم توجهی‌های دیگر ما را در شرایط نامطلوبی قرار داده است.

فریدون آسرایی؛ انتشار یک دلنوشته در نکوداشت رفاقت و عشق

فریدون آسرایی خواننده با سابقه موسیقی پاپ هم در تازه‌ترین پست فضای مجازی خود ضمن انتشار ویدئویی از تک آهنگ «شور عاشقانه» دست به قلم شد و در تجلیل از عشق و دوستی و رفاقت نوشت:

«انسان های هم فرکانس هم دیگر را پیدا می‌کنند، حتی از فاصله‌های دور، از انتهای افق‌های دور و نزدیک، انگار جایی نوشته بود که اینها باید در یک مدار باشند. یک روزی، یک جایی است که باید باهم برخورد کنند. آن وقت می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق … اصلاً می‌شوند هم شکل! مهرشان آکنده از همه، حرف‌هایشان می‌شود آرامش...

خنده شأن، کلامشان می‌نشیند روی طاقچه دلتان. نباشند دلتنگشان می‌شوید. هی همدیگر را مرور می‌کنند از هم خاطره می‌سازند مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند.

و یادمان باشد، حضور هیچ کس اتفاقی نیست.»

سالار عقیلی؛ قتل شوک آور داریوش مهرجویی و یک واکنش غم انگیز

سالار عقیلی از خوانندگان شناخته شده موسیقی ایرانی نیز همراه با دیگر هم صنفان خود که در شوک قتل داریوش مهرجویی کارگردان پیشگام سینمای ایران به انتشار مطالب و عکس‌هایی پرداختند، فتوکلیپ و متنی را در تجلیل از این کارگردان ارزنده کشورمان منتشر کرد.

این خواننده موسیقی ایرانی نوشت: «شاخه ها مضطرب از جنبش باد درهم آمیخته می پرهیزند. برگ‌ها سوخته از بوسه مرگ تک تک از شاخه فرو می‌ریزند. متأسفانه هنرمندان ما یکی از پس دیگری دارند از بین ما می‌روند. و از شاخه فرو می‌ریزند. بیایید قدر هنرمندان را بیشتر بدانیم. تسلیت به مردم ایران به خصوص جامعه سینمای ایران.»

علی قمصری؛ هر آنچه اتفاق افتاد برای من معجزه بود

علی قمصری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی هم که در ماه‌های گذشته فعالیت‌های مستمری در حوزه موسیقی با اجرای پروژه «تار ایرانی» داشته و تاکنون توانسته فضای متفاوتی در حوزه نوازندگی موسیقی ایرانی را همراه با دیگر نوازنده‌های کشورمان پیش روی مخاطبان قرار دهد، چندی پیش بود که با انتشار پست و متنی در فضای مجازی از دیدار و ملاقات پیش بینی نشده خود با استاتوس تونه نوازنده مطرح موسیقی خبر داد.

وی در بخشی از توضیحات این دیدار ۲ نفره نوشت: «هر آنچه دیروز اتفاق افتاد برای من معجزه بود. همزمانی تور [کنسرت] ما با ارکستر NBE با تور [کنسرت] استاس تونه در هلند آغاز داستان بود. قرار شد تنها یک تک نوازی روی صحنه داشته باشم اما در تست صدا، باهم نواختیم، وصل اتفاق افتاد و تقریباً تمام کنسرت به بداهه نوازی همه ما سپری شد.

دو ساعت و نیم اجرا مثل برق و باد گذشت و خاطره‌ای زیبا به جا گذاشت، حتماً به زودی خبرهای دیگری از همراهی با این هنرمند ارزشمند خواهید شنید.»

رضا صادقی؛ زندگی همین قدر کوتاه و زیباست، پس زندگی کن

رضا صادقی خواننده محبوب و قدیمی موسیقی پاپ هم طی روزهای گذشته علاوه بر انتشار تازه‌ترین تک آهنگ خود برای سریال «مرداب» ویدئویی را خطاب به دنبال کنندگان صفحه شخصی اش منتشر کرد که حاوی نکاتی از زندگی انسان معاصر داشت.

صادقی در این ویدئو گفت: «خب فایده زندگی چیست؟ وقتی می دانم قرار است بمیرم، می‌توانم همین الان تمامش کنم. اما بهتره به شما بگویم فکر کن مشغول تماشای فیلم جذابی هستی که بازیگر مورد علاقه ات در آن بازی می‌کند. اما به یکباره یک نفر می‌آید داخل و تلویزیون را خاموش می‌کند و به شما می‌گوید چهل دقیقه دیگر این فیلم را ببین. شما هم قبول می‌کنی و به خودت می‌گویی بعداً این فیلم را می بی نم. دقیقاً نکته همین جاست. زندگی بعداً ندارد. هرچه هست همین الان است. یک روز از خواب بیداری می‌شوی و شاید اولین سلامت آخرین سلامت باشد، شاید اولین صبح به‌خیرت آخرین صبح به‌خیرت باشد. شاید هر اولینی، آخرین باشد و جالب اینجاست که تو نمی‌دانی آخرین است. آره زندگی همین قدر کوتاه و زیباست. پس زندگی کن.»

پروژه صدا؛ گردهمایی آکاردئون نوازها در یک رویداد ویژه

تعدادی از هنرمندان مطرح آکاردئون نواز هم طی روزهای گذشته در صفحات شخصی خود از برگزاری یک رویداد ویژه یک هفته‌ای با محوریت ساز آکاردئون در قالب بیستمین پروژه «صدا» در عمارت روبرو خبر دادند.

در این رویداد که از هفتم تا دوازدهم آبان ماه برگزار می‌شود، تعدادی از هنرمندان عرصه آکاردئون نوازی به اجرای برنامه‌های مختلف می‌پردازند.

«عاشقانه‌های معاصر ایران» با هنرمندی جلال منظوری فرد، «گذر از باروک و رومانتیک» با هنرمندی علیرضا بختیاروند، «رپرتوار یان تیرسن» با هنرمندی مهرداد مهدی، سردار سرمست و مارال مینو، «شهر من» با هنرمندی آرشا عباسی و سردار سر مست عنوان برخی از برنامه‌هایی است که در این ویژه برنامه پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. این در حالی است که ارشا عباسی و کاوه غفاری نیز دیگر هنرمندانی هستند که در این رویداد حضور پیدا می‌کنند.

مهدی یغمایی؛ یک توضیح درباره قطعه «نارفیق خوب»

«نارفیق خوب» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار مهدی یغمایی خواننده موسیقی پاپ است که به تازگی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

این خواننده در تازه‌ترین پستی که منتشر کرده، توضیح داده است:

«با عشق و احترام اعلام می‌کنم که قطعه «نارفیق خوب» طبق قرارمون، منتشر شد. بنده به خاطر اتفاق هولناکی که برای استاد مهرجویی و همسرشون افتاد به صورت رسمی خبررسانی نکردم.

امروز دوستانم گفتند که در صفحه خودم هم باید اطلاع رسانی کنم، برای همین انجام وظیفه کردم. امیدوارم با حال خوب بشنوید و خاطره‌های زیبا بسازید.»