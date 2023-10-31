نقش پررنگ آمریکا در کشتار فلسطینیان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از نخستین ساعات عملیات طوفان الاقصی در عمق خاک فلسطین اشغالی، دولتمردان و سران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ضمن محکوم کردن عملیات نیروهای حماس، از عزم و اراده قطعی واشنگتن برای حمایت از رژیم صهیونیستی سخن گفتند. تنها چند روز پس از رخدادهای تاریخی «هفتم اکتبر» وزرای خارجه، دفاع و نهایتاً رئیس جمهور آمریکا برای اعلام حمایت از دولت نتانیاهو راهی سرزمین‌های اشغالی شدند. نکته جالب توجه آن است که چنین اجماعی میان دو حزب یادشده برای حمایت از اوکراین و دولت زلنسکی هنوز شکل نگرفته است. برهمین اساس در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد تا به بررسی ابعاد مختلف کمک‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی آمریکا از رژیم صهیونیستی در نبرد با مقاومت فلسطین بپردازیم.

حمایت گسترده نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی

دهم اکتبر ۲۰۲۳ وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن دستور ارسال تدارکات نظامی به فلسطین اشغالی را امضا کرده است. پس از سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، آمریکا اقدام به اعزام ناو «یو.اس. اس. جرالد فورد» به همراه ۵ هزار نیرو به شرق مدیترانه کرد. به گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) این ناو آمریکایی به همراه هشت اسکادران تهاجمی- پشتیبانی از جمله رزم ناو «یو.اس. اس نرماندی» مجهز به موشک‌های هدایت شونده، ناوشکن‌های «یو.اس. اس توماس هاندر»، «یو.اس. اس راماژ»، «یو.اس. اس کارنی» و «یو.اس. اس روزولت» راهی آب‌های شرق مدیترانه شد. تنها پس از گذشت یک هفته، به دستور وزیر دفاع آمریکا ناو «یو.اس. اس دوایت دی آیزنهاور» نیز با هدف حمایت از تهاجم صهیونیست‌ها به نوار غزه راهی آب‌های منطقه شد.

علاوه بر نیروی دریایی، پنتاگون ارسال بمب افکن‌ها و جنگنده‌های نظامی به غرب آسیا را نیز در دستور کار قرار داده است. در ساعات ابتدایی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، آمریکا بمب‌افکن‌های راهبردی «بی -۵۲» را در تل‌آویو مستقر کرد. به گزارش آسوشیتدپرس علاوه بر کمک‌های پیشین، واشنگتن تعدادی جنگنده «اف -۱۵»، «اف -۱۶» و «ای- ۱۰ اس» را در منطقه غرب آسیا به‌ویژه در پایگاه‌های الظفره امارات و العدید قطر مستقر کرد. همزمان آمریکا اقدام به اعزام هواپیماهای تجسسی «E۲- Hawkeye» با رادارهای دیسکی به قُطر ۲۴ فوت برای نظارت بر حریم هوایی سرزمین‌های اشغالی و اعلام هشدار اولیه برای حملات موشکی حماس اقدام نمود. حمایت نظامی از تل‌آویو تنها به تقویت زرادخانه تسلیحاتی صهیونیست‌ها در خاورمیانه ختم نمی‌شود. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که این کشور برای حمایت از ارتش رژیم صهیونیستی «نیروهای ویژه» را برای ارائه کمک‌های مستشاری و کمک به روند آزادی اسرا راهی فلسطین اشغالی کرده است. علاوه بر این دولت آمریکا همچنین از شرکت‌های دفاعی خود خواسته تا سفارش‌های نظامی رژیم صهیونیستی، همچون سامانه‌های گنبد آهنین را تسریع ببخشند. این سامانه پدافندی مجهز به موشک‌های تامیر است که هر کدام از آن‌ها ۴۰ الی ۵۰ هزار دلار قیمت دارند.

هم‌اکنون جنگنده‌های اسرائیلی تحت هدایت اطلاعاتی- مستشاریِ فرماندهان آمریکایی در حال هدف قراردادن غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی و مراکز عمومی در نوار غزه هستند. بررسی آماری نشان می‌دهد واشنگتن تمام چرخه فرماندهی، رصد اطلاعاتی و تهیه تسلیحات را بر عهده دارد و نیروهای رژیم صهیونیستی تنها «مجری» جنایت علیه ساکنان نوار غزه هستند. به عنوان مثال در جریان حمله وحشیانه به بیمارستان الاهلی، برخی کارشناسان نوع بمب به کارگرفته شده از سوی صهیونیست‌ها را بمب «MK-۸۴» بزرگ‌ترین نوع از کلاس «Mark- ۸۰» اعلام کردند. با گذشت قریب به بیست روز از عملیات طوفان الاقصی، تاکنون بیش از ۸ هزار فلسطینی شهید شدند که از این تعداد بیش از ۳ هزار نفر کودک هستند. برهمین اساس لازم است تا کشورهای جهان اسلام با همراهی افکار عمومی ملت‌های آزاده جهان، در جریان پیگیری حقوقی نسل‌کشی صهیونیست‌ها در باریکه غزه، مقامات آمریکایی را نیز پای میز محاکمه بکشانند.

مالیات شهروندان آمریکایی، پیشران ماشین جنگی اسرائیل

ارسال کمک‌ها و بسته‌های نظامی به سرزمین‌های اشغالی تنها کمک بایدن به صهیونیست‌ها نیست. تنها چند روز پس از نبرد در غزه، دولت بایدن طرح تأمین مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری متحدان آمریکا در تایوان، اوکراین، مکزیک و رژیم صهیونیستی را به کنگره ارائه کرده است که از این رقم ۱۴.۳ میلیارد دلار به تل‌آویو اختصاص دارد. پیش از این قرار بود آمریکا تنها ۲ میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک مالی کند. نکته جالب توجه آن است که در این بسته رقم ۶۱ میلیارد دلار برای کمک به کی یف در نظر گرفته شده است. این اختلاف بزرگ در ارائه کمک‌های مالی به رژیم صهیونیستی و اوکراین سبب شده تا تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس آمریکا خواهان افزایش سهم تل‌آویو در این بسته پیشنهادی شوند. پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی میزان کمک‌های مالی- تسلیحاتی آمریکا به اوکراین تقریباً به «صفر» رسیده و همین موضوع موجب برنامه‌ریزی واشنگتن برای افزایش کمک مالی به کی یف شده است.

برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل تعویق عملیات زمینی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، فشار بر دموکرات‌ها برای اخذ امتیازهای راهبردی مانند افزایش سطح تضمین‌های امنیتی و کمک‌های مالی بوده است. به عبارت دیگر تل‌آویو قصد دارد تا موضوع حمله همه‌جانبه به غزه را تبدیل به «اهرم فشار» علیه غرب کند تا از این طریق بتواند امتیازهای بیشتری از واشنگتن، بروکسل و لندن در حوزه‌های راهبردی دریافت نماید. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود دولت نتانیاهو در روزها و هفته‌های پیش‌رو درخواست‌های بیشتری برای دریافت کمک‌های مالی- تسلیحاتی به دولت‌های غربی ارائه دهد. در چنین شرایطی لازم است تا گروه‌های «ضد جنگ» در اروپا و آمریکا برای مردم توضیح دهند که مالیات آنها برای کشتار نظام‌مند مردم باریکه غزه راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شود.

بهره سخن

با آنکه طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش شکاف میان نخبگان حزب دموکرات و سیاستمداران اسراییلی، سطح نفوذ و قدرت لابی‌های یهودی در ایالات متحده آمریکا به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده اما وقوع جنگ در فلسطین اشغالی و از بین رفتن موازنه قوا در منطقه موجب تشدید کمک‌های مالی- تسلیحاتی واشنگتن به تل‌آویو شده است. سفرهای پی‌درپی آنتونی بلینکن، لوید آستین و جو بایدن به فلسطین اشغالی و سایر کشورهای عربی برای افزایش سطح بازدارندگی رژیم صهیونیستی نشان دهنده اراده هیات حاکمه آمریکا برای حفظ بزرگ‌ترین پادگان نظامی غرب در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی است.