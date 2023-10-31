جنایت هولناک در جبالیا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که حملات وحشیانه هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری و جنوب غزه موفق شده‌اند در درگیری با نظامیان اشغالگر، آنها را به همراه تجهیزاتشان هدف قرار دهند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی: از هدف قراردادن مقام ارشد حماس در جبالیا اطمینان نداریم!

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ادعای این که جنایت جبالیا را به بهانه هدف قراردادن یکی از فرماندهان حماس صورت داده اعلام کرد که از شهادت وی اطمینان ندارد!

ابوعبیده :۲۲ جنگ‌افزار دشمن رانابود کردیم / غزه گورستان دشمن خواهد شد

سخنگوی گردان‌های قسام در سخنانی اعلام کرد که نتانیاهو و فرماندهان جنگی ارتش رژیم صهیونیستی در پایان این جنگ به زانو درخواهند آمد.

اردوغان: اسرائیل با حمایت اروپا و آمریکا به جنایت علیه بشریت می‌پردازد / آخرین قربانی وحشی‌گری تل‌آویو

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه بار دیگر با انتقاد از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه اعلام کرد: اسرائیل، بیمارستان دوستی که هدیه ما به برادرانمان در غزه‌ بود را هدف قرار داد.

سازمان ملل: هدف قرار دادن بیمارستان‌ها نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه است

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هدف قرار گرفتن بیمارستان‌های تحت حفاظت در نوار غزه را نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه توصیف کرد.

آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد

آژیرهای خطر در منطقه بزرگی از تل آویو به صدا درآمد.

بر اساس اعلام این رسانه، صدای انفجار در تل آویو پس از پرتاب موشک‌هایی از غزه به صدا درآمد.

هلاکت ۲ نظامی صهیونیست

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ افسر صهیونیست از یگان ویژه «گفعاتی» در درگیری با مبارزان مقاومت در شمال نوار غزه اذعان کرد.

وی همچنین اذعان کرد که در این درگیری‌ها ۲ تن از افسران این یگان نیز به شدت زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر مبارزان مقاومت فلسطین با جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند مقابله کردند.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان مقاومت در منطقه جحر الدیک واقع در شرق استان الوسطی، ماشین‌آلات جنگی رژیم صهیونیستی که وارد نوار غزه شده بودند را در کمین خود گرفتار کردند.

قسام بیان کرد که مبارزان مقاومت توانسته‌اند در این منطقه ۴ جنگ‌افزار اشغالگران را با خمپاره یاسین ۱۰۵ هدف قرار بدهند.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قسام در شرق شهرک الزیتون با ماشین‌آلات جنگی ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند درگیر شدند و یکی از این ماشین‌آلات را هدف قرار دادند.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز با خمپاره سنگین خودروهای زرهی و پیاده نظام دشمن را در منطقه السمونی واقع در شهرک الزیتون غزه هدف قرار دادند.

رایزنی لاوروف با بن فرحان

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور امروز سه شنبه با فیصل بن فرحان همتای سعودی خود درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) به ویژه تحولات جاری در نوار غزه گفتگو کرد.

بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما عملیات نیروهای مسلح یمن که رژیم صهیونیستی جنایتکار را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داد، را می‌ستاییم.

در بیانیه دفتر سیاسی انصارالله یمن آمده است: ما مواضع عبدالملک الحوثی که در کنار ملت فلسطین و آرمان فلسطین ایستاده را مورد تمجید قرار می‌دهیم. رهبر انصارالله در حرف و عمل ثابت کرد که در کنار امت اسلامی و موضوعات آن و مظلومیت آن علیه هیمنه و زورگویی آمریکا و اسرائیل است.

دفتر سیاسی انصارلله یمن بیان کرد: ما از جهان عرب و اسلام می‌خواهیم که به مسئولیت دینی و اخلاقی در قبال ملت فلسطین و کشتار جمعی که علیه آن روا داشته می‌شود، عمل کنند.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ملت فلسطین و جنبش‌های جهاد و مقاومت و همه ملت‌های اسلامی در دفاع از فلسطین و مقدسات اسلامی تاکید می‌کنیم.

دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: ما ضمن تمجید از مقاومت در فلسطین، لبنان و عراق، بر ایستادگی در کنار آنها علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و غربی آن تاکید می‌کنیم.

بیش از ۴۰۰ شهید و زخمی در بمباران اردوگاه جبالیا

منابع پزشکی فلسطینی در غزه اعلام کردند که در نتیجه جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بیش از ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد. در نتیجه این جنایت دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد. وزارت امور داخلی غزه نیز تاکید کرد: اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

رئیس بیمارستان اندونزی در غزه گفت: دست و پای تعدادی از قربانیان جنایت جبالیا قطع شده است.

سخنگوی سازمان‌های امدادی غزه نیز اعلام کرد: پیکر تعدادی از شهدا و زخمی‌ها هنوز روی زمین است.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه تصریح کرد: تعداد شهدای جنایت جبالیا ممکن است بیش‌تر از کشتار بیمارستان المعمدانی باشد.

ورود انصارالله یمن به تقابل مستقیم با تجاوزات رژیم صهیونیستی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که انصارالله یمن در سومین عملیات خود اهداف مختلفی را در اراضی اشغالی هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی به صورت رسمی از هدف قراردادن برخی اهداف در اراضی اشغالی خبر داد و به این ترتیب رسماً انصارالله یمن به عملیات طوفان الاقصی و نبرد با رژیم صهیونیستی پیوست. سریع تاکید کرد: در برابر حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به نوار غزه باید با توکل به خدا و برای یاری به ملت مظلوم و عزیز فلسطین به وظیفه خود عمل می‌کردیم. وی در ادامه افزود: تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد را به سوی اهداف مختلف دشمن در اراضی اشغالی شلیک کردیم. تاکید می‌کنیم که این عملیات، سومین عملیات برای یاری به برادران مظلوم ما در فلسطین بود. سریع گفت: ما تا زمانی که حملات اسرائیل متوقف نشود، به واردنمودن ضربات ویژه به وسیله موشک و پهپاد ادامه خواهیم داد. موضع ملت یمن در برابر مساله فلسطین ثابت و اصولی است. ملت فلسطین حق کامل برای دفاع از خویش و استیفای تمامی حقوق خود را دارد. وی در ادامه گفت: آن چه که امنیت منطقه را متزلزل می‌کند و گستره نبرد را گسترش می‌دهد، تداوم ارتکاب جنایات و کشتار اهالی نوار غزه و تمامی نقاط فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی است. عملیات تانک‌های اسرائیلی برای قطع ارتباط جنوب از شمال نوار غزه منابع رسمی در غزه گزارش دادند که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی با ورود به خیابان صلاح الدین در تلاش برای رسیدن به خیابان الرشید برای قطع ارتباط مناطق جنوبی از شمال غزه هستند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت کشور فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای جزئیات ورود تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را تشریح کرد. وی در این باره گفت: برخی از تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از منطقه شمال غربی نوار غزه به این باریکه نفوذ کرده و در شرایط کنونی در منطقه الکرامه مستقر شده اند. وی افزود: همچنین تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از خیابان صلاح الدین در نوار غزه وارد این باریکه شده و در تلاش برای رسیدن به خیابان الرشید (خیابان ساحلی) برای قطع کامل ارتباط بخش شمالی از جنوب نوار غزه هستند. این در حالی است که روز گذشته عملیات تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای ورود به غزه از خیابان صلاح الدین با مقابله نیروهای مقاومت ناکام مانده بود و آنها مجبور به عقب نشینی شده بودند. درگیری شدید مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غربی نوار غزه همزمان با اعلام خبر نفوذ تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه الکرامه در شمال غربی نوار غزه، منابع فلسطینی از درگیری شدید میان مقاومت فلسطین و ارتش رژیم صهیونیستی در این مناطق خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که هم اکنون درگیری‌های بسیاری شدیدی بین مبارزان مقاومت فلسطین و نیروهای اشغالگر صهیونیست در نزدیکی منطقه الکرامه در شمال غرب غزه در جریان است. همزمان با این درگیری‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی در حال حمله هوایی و توپخانه‌ای شدید به این منطقه برای پوشش نیروهای خود است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای این رژیم طی ساعات اخیر در نوار مرزی باریکه غزه وارد درگیری‌های بسیار شدیدی با مبارزان مقاومت شده‌اند. این در حالی است سخنگوی وزارت کشور فلسطین در غزه با صدور بیانیه‌ای جزئیات ورود تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را تشریح کرد. تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه وی در این باره گفت: برخی از تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از منطقه شمال غربی نوار غزه به این باریکه نفوذ کرده و در شرایط کنونی در منطقه الکرامه مستقر شده اند. وی افزود: همچنین تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از خیابان صلاح الدین در نوار غزه وارد این باریکه شده و در تلاش برای رسیدن به خیابان الرشید (خیابان ساحلی) برای قطع کامل ارتباط بخش شمالی از جنوب نوار غزه هستند. این در حالی است که روز گذشته عملیات تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای ورود به غزه از خیابان صلاح الدین با مقابله نیروهای مقاومت ناکام مانده بود و آنها مجبور به عقب نشینی شده بودند. شنیده شدن صدای انفجار در ایلات منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار جدید در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار جدید در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی به رهگیری موشک شلیک شده به سمت ایلات اشاره کردند. نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری موشک زمین به زمین شلیک شده به سمت این رژیم از سمت دریای سرخ شد. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند: مقامات اسرائیلی در حال بررسی واکنش به حوثی ها پس از شلیک موشک‌ها به سمت ایلات هستند. صبح امروز هم ارتش رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه ایلات به دنبال حمله پهپادی خبر داده بود. رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که این پهپاد از یمن برخاسته و بر فراز دریای سرخ رهگیری شده است. آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه سخنگوی وزارت بهداشت غزه آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به هشت هزار و ۵۲۵ نفر افزایش پیدا کرده است که از این میان سه هزار ۵۴۲ نفر کودک و دو هزار ۱۸۷ نفر زن هستند. وی افزود: اشغالگران، بیمارستان الصداقه ترکیه را صبح امروز هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: ما شمارش معکوس را برای توقف ژنراتورهای اصلی در بیمارستان‌های اندونزی و الشفاء اعلام می‌کنیم. ما از مصر می‌خواهیم که گذرگاه رفح را باز کند و زمینه را برای ارسال کمک‌های پزشکی و سوخت و خروج مجروحان فراهم کند. وی بیان کرد: ما از مردم می‌خواهیم که برای اهدای خون به شکل فوری به بیمارستانها مراجعه کنند. وی افزود: ژنراتورها در بیمارستان‌های الشفاء و اندونزی فردا از کار خواهند افتاد. تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی منابع خبری از درگیری میان مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، همزمان با تداوم عملیات طوفان‌الاقصی، درگیری میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی ادامه دارد. حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت ظهر امروز پس از رصد دقیق نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی، کمین نظامیان صهیونیست در تپه الخزان واقع در اطراف موضع العاصی را شناسایی کردند. در ادامه بیانیه حزب‌الله آمده است: یگان شهید حسین منصور با استفاده از موشک‌های هدایت‌شونده این کمین را هدف قرار داد و در نتیجه برخورد دقیق این موشک‌ها، تمامی عناصر موجود در کمین کشته یا زخمی شدند. خبرنگار المنار نیز گزارش داد که موضع صهیونیستی المرج واقع در وادی هونین در برابر شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده شد. از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شرق شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد. علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی وادی العلیق در اطراف شهرک‌های البستان و مروحین در جنوب لبنان را هدف قرار داد. خبرنگار النشره نیز گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک یارون و اطراف مارون الراس را گلوله‌باران کرد. قسام: حمله دقایق قبل اشغالگران را در شمال غزه درهم شکستیم یکی از فرماندهان میدانی قسام از درهم شکستن حمله دقایق قبل نظامیان رژیم صهیونیستی به شمال غرب غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از فرماندهان میدانی گردان‌های قسام اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها هم اکنون در دو محور جنوب غزه و منطقه التوأم و الکرامه در شمال غرب غزه وارد درگیری‌های شدیدی با اشغالگران اسرائیلی شدند. این فرمانده قسام بیان کرد: نیروهای ما در حال نبرد سنگینی در محورهای جنوب شهر غزه و منطقه التوام و الکرامه در شمال غرب غزه هستند. در جریان این درگیری جنگ افزارهای اسرائیلی رخنه کننده به محورهای شمال و جنوب غزه منهدم شده اند. قسام اعلام کرد: ما نظامیان صهیونیست را پس از ورود به ساختمانی در بیت حانون درهم شکستیم. ما بولدوزر و ماشین آلات نظامی که مسیر را برای نیروهای پیاده باز می‌کردند را هدف قرار دادیم. گردان‌های قسام اعلام کرد که یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی را که وارد شرق محله زیتون در غزه شده بود، با راکت یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منهدم کرده که در نتیجه این تانک دچار آتش‌سوزی شده است. این در حالی است که دقایقی قبل، خبرنگار الجزیره از حرکت تانک‌های رژیم صهیونیستی در محور شمال غرب غزه و جنوب آن خبر داده و اعلام کرد که تانک‌های رژیم صهیونیستی با پوشش گسترده هوایی و دریایی در حال پیشروی هستند.

مسکو: فاجعه انسانی به شدت هولناکی در نوار غزه در حال وقوع است

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به شرایط بحرانی نوار غزه، گفت که فاجعه‌ای انسانی و به‌شدت هولناک در این باریکه در حال وقوع است.

نبنزیا گفت: زمان آن فرارسیده تا (آنچه در غزه در حال رخ دادن است) را این‌طور توصیف کنیم؛ فاجعه‌ای هولناک در اراضی اشغالی، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در حال وقوع است.

وی تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله، شمار قربانیان در نوار غزه از ۸ هزار نفر تجاوز کرده و نیمی از آنها، زنان و کودکان هستند. بیش از ۲ هزار نفر نیز همچنان زیر آوار هستند و بالغ بر ۲۱ هزار تن نیز زخمی شده‌اند و در عین حال، شمار افرادی که مجبور به کوچ شده‌اند نیز به ۱.۶ میلیون نفر می‌رسد.

دیپلمات ارشد روسیه همچنین با اشاره به شمار بالای قربانیان در بین کارکنان سازمان ملل حاضر در مناطق درگیری، تاکید کرد: این ارقام وحشتناک ساعت به ساعت در حال افزایش است. از تمام کارکنان نهادهای بشردوستانه در منطقه که در شرایط فاجعه‌بار فقدان نیازهای اولیه شامل کمک‌های پزشکی، تا سرحد مرگ تلاش می‌کنند، سپاسگزاریم.

حمله پهپادی علیه بندر ایلات در اراضی اشغالی

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پهپاد از سمت یمن وارد فلسطین اشغالی شده و در نزدیکی ایلات رهگیری و منهدم شده است.

منابع عبری پیش از این اعلام کرده بودند که آژیرهای خطر در ایلات به دلیل احتمال حمله موشکی به صدا درآمده است.

اما دقایقی بعد مشخص شد که این رخداد، ناشی از پرتاب یک فروند پهپاد به سوی اراضی اشغالی بوده است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی این پهپاد را بر فراز دریای سرخ در نزدیکی ایلات سرنگون کرده است.

یک مقام صهیونیست در شهر ایلات نیز در این باره گفت: در پی حمله پهپادی امروز علیه ایلات، سیستم پدافند هوایی در اطراف این شهر به شدت تقویت شده است.

وزیر خارجه عمان: اسرائیل مرتکب جنایت جنگی شده و باید محاکمه شود

«بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان در سخنان امروز خود تاکید کرد: ما از جامعه بین الملل می‌خواهیم در خصوص اقدامات اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه تحقیقات لازم را به عمل آورده و اسرائیل را محاکمه کند.

وی در ادامه افزود: تاریخ به ما یاد داده که دفاع از خود، نسل کشی و هدف قرار دادن بی گناهان را توجیه نمی‌کند.

وزیر خارجه عمان تصریح کرد: ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و رساندن این کمک‌ها به دست ساکنان این منطقه بر اساس قوانین بین المللی جنایت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: اقدامات نظامی اسرائیل برای دفاع از خود غیرضروری بوده و تمام کشورها هدف قرار دادن غیرنظامیان را محکوم می‌کنند.

بدر البوسعیدی تاکید کرد: محاصره غزه جنایت جنگی به شمار می‌رود. بیرون راندن اجباری ساکنان غزه از شمال این منطقه به سمت جنوب آن زمینه سازی برای نسل کشی محسوب می‌شود.

بازداشت ده‌ها نفر در کرانه باختری / کودکان هدف مشروع جنایات تل‌آویو

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز سه شنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و دست کم ۳۸ فلسطینی را بازداشت کردند.

در حمله شب گذشته جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه، ۷ کودک و دو زن از خانواده حجازی به شهادت رسیدند.

در بیست و چهار روز اخیر در جریان جنگ علیه غزه، نظامیان صهیونیست بیش از ۸۳۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده اند که قریب به ۳۵۰۰ نفر از آنها کودک بوده اند.

سازمان ملل: آتش‌بس در غزه به مساله مرگ و زندگی تبدیل شده است

«فیلیپ لازارینی»، رئیس آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان فلسطینی (آنروا) در نشست اضطراری سازمان ملل درباره تحولات غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مجازات دسته‌جمعی مردم فلسطین را در پیش گرفته است.

وی در ادامه تأکید کرد که «آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای میلیون‌ها نفر به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده است.»

دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از ۸۳۰۰ نفر در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند که ۶۶ درصد آنها زن و کودک هستند و ده‌ها هزار نفر زخمی شده اند.

اکونومیست خبر داد: کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به تل‌آویو در خصوص غزه

سایت مجله انگلیسی اکونومیست در گزارشی نوشت: اسرائیل از کمک‌های اطلاعاتی درباره نوار غزه از سوی جنگنده‌های آمریکایی برخوردار است. این جنگنده‌ها بر فراز مناطق شرقی دریای مدیترانه گشت زنی می‌کنند.

اکونومیست با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در حق ساکنان نوار غزه نوشت: تعداد کودکان فلسطینی که تاکنون در غزه قربانی شده اند از تعداد کودکانی که سالانه در تمام جنگ‌ها طی سه سال گذشته کشته شده اند فراتر رفته است.

این مجله به تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از اوضاع غزه اشاره و تاکید کرد: تعداد زیادی از خانه‌ها در نوار غزه تخریب شده اند و ۲۸۰ هزار فلسطینی بدون پناهگاه مانده اند.

روز گذشته سایت آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی از وجود یک پایگاه نظامی مخفی آمریکایی به نام «سایت ۵۱۲» در صحرای نقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی پرده برداشت و نوشت که ایالات متحده بی سر و صدا در حال توسعه این پایگاه است.

نویسندگان این گزارش به اسناد دولت آمریکا درباره این پایگاه دست یافته‌اند؛ آن‌ها توضیح دادند که این اسناد اطلاعات جدید و نادری ارائه می‌دهد. به نوشته اینترسپت، این پایگاه در کوهی به نام «هارگیرین» در ۳۲ کیلومتری غزه واقع شده است.

ارتفاع این کوه ۳۵۴ متر از سطح دریا بوده و دربرگیرنده تأسیسات مربوط به اقامت نظامیان آمریکایی با هزینه اولیه ۳۶ میلیون دلار خواهد بود.

نشست دیرهنگام «اتحادیه عادی‌سازی عربی» درباره جنگ غزه!

اتحادیه عرب شامگاه روز گذشته بالاخره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که درباره جنگ غزه تشکیل جلسه خواهد داد.

اتحادیه عرب در واقع پس از گذشت ۲۴ روز از جنگ در غزه و نسل‌کشی فلسطینیان بالاخره اعلام کرد که در روز یازدهم نوامبر آینده (۱۰ روز دیگر) جلسه‌ای اضطراری! درباره جنگ غزه برگزار خواهد کرد.

به گزارش مهر، چند روز پیش نیز اظهارات «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب در نشست صلح قاهره که طی آن گروه‌های مقاومت فلسطین را تروریستی توصیف کرده بود با واکنش تند شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و ترک جلسه از سوی وی همراه شده بود.

این اظهارات با واکنش تند محافل رسانه‌ای و فضای مجازی در جهان عرب همراه شد که طی آن اظهارات دبیرکل اتحادیه به اصطلاح عرب را به شدت مورد تقبیح قرار دادند.

ژاپن ۱۰ فرد و شرکت را به بهانه ارتباط با حماس تحریم کرد

وزارت خارجه ژاپن امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه ۹ فرد و یک شرکت به علت ارتباط با گروه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعمال کرده است.

بنابر این بیانیه مطابق با این تحریم‌ها، دارایی‌های متعلق به این افراد و این شرکت که تاکنون به حماس کمک مالی کرده‌اند، مسدود می‌شود.

تحریم‌های دولت ژاپن علیه حماس، چند روز پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه حماس اعلام می‌شود.

به نوشته الجزیره، توکیو تلاش دارد «موضع خوب و مناسبی» درباره جنگ اسرائیل علیه نوار غزه داشته باشد، زیرا تلاش دارد بین روابطش با آمریکا، نزدیک‌ترین متحدش، و روابط با شَرکای تأمین انرژِ در غرب آسیا تعادل برقرار کند.

بر اساس همین راهبرد فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن پیش از این عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری گروگان‌ها شد و در عین حال از مرگ غیرنظامیان و وخامت اوضاع انسانی در غزه، ابراز نگرانی کرد.

بمباران هوایی و حملات توپخانه ای دشمن صهیونیستی به غزه

حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد به طوری که این حملات علیه بخش‌های شرقی محله‌های الشجاعیه و التفاح واقع در شرق غزه شدت بیشتری پیدا کرده است.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی به صورت وحشیانه ای در حال تشدید حملات توپخانه ای خود علیه رفح واقع در نوار غزه است.

صدای انفجارهای شدیدی در شرق القراره واقع در خانیونس در جنوب نوار غزه به گوش می‌رسد. المیادین گزارش داد که درگیری‌های سنگینی میان نیروهای مقاومت و عناصر اشغالگر در شرق القراره در جریان است.

تنها در یک مورد از این بمباران‌ها در جریان تخریب یک منزل مسکونی در الزوایده واقع در مرکز نوار غزه ۱۳ فلسطینی از جمله چند کودک به شهادت رسیدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته حیاط بیمارستان جنوب نوار غزه را بمباران کردند.

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین مقاومت در کرانه باختری

از سوی دیگر نیروهای واکنش سریع وابسته به تیپ‌های شهدا الاقصی و گردان طولکرم وابسته به سرایا القدس با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تعدادی از نیروهای پیاده نظام ارتش دشمن صهیونیستی در منطقه شویکه واقع در شهر طولکرم در کرانه باختری در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای مقاومت فلسطین عناصر پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی را گلوله باران کرده و در جریان این درگیری تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شده‌اند.

المیادین نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین تعدادی موشک زمین به هوا به سمت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در شرق نوار غزه شلیک کرده‌اند.

نیروهای قسام نیز که در حال درگیری با عناصر متجاوز در محور جنوبی غزه هستند اعلام کردند که تجهیزات نظامی دشمن را با خمپاره‌های یاسین ۱۰۵ و نارنجک هدف قرار دادند.

این نیروها تاکید کردند که یک تانک و یک بولدوزر متعلق به نظامیان صهیونیست در محور شمال غرب غزه با خمپاره یاسین ۱۰۵ منهدم شد.

انفجار خانه یکی از مسئولان حماس در کرانه باختری

این در حالی است که فلسطین الیوم از یورش نظامیان صهیونیست به منطقه الدوحه و اردوگاه‌های الدهیشه، عایده و العزه واقع در بیت لحم در کرانه باختری خبر داد.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که عناصر رژیم صهیونیستی به خانه صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس واقع در کرانه باختری حمله کردند.

شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که عناصر رژیم صهیونیستی دقایقی قبل خانه صالح العاروری را منفجر کردند.

همچنین هلال احمر فلسطین بامداد امروز اعلام کرده است که اشغالگران صهیونیست به نیروهای امدادرسان در حین انتقال مجروحان از نابلس به بیمارستان حمله کرده‌اند.

عناصر اشغالگر به منزل ناصر اللحام مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین اشغالی نیز یورش برده و یکی از پسران وی به نام باسل را بازداشت کردند.

وزیر صهیونیست: اسرائیل در وخیم‌ترین بحران روانی خود است

از سوی دیگر وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم در خطرناک‌ترین بحران روانی در تاریخ مجعول خود به سر می‌برد.

پیش از این نیز رسانه‌های عبری زبان گزارش داده بودند که تعداد نظامیان صهیونیستی که بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی درخواست دریافت مشاوره‌های روانشناسی داده‌اند افزایش یافته است.

بسیاری از این نظامیان نیز قصد بازگشت به مناطق درگیری را ندارند.

اذعان سخنگوی ارتش صهیونیستی: جنگ سختی در پیش داریم

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفت وگو با سی ان ان اذعان کرده است که ۲۳۸ اسیر صهیونیست نزد نیروهای مقاومت وجود دارد.

وی همچنین اذعان کرد: ما می‌دانیم که جنگ طولانی و سخت خواهد بود اما از تمام امکانات خود در این خصوص استفاده می‌کنیم.

در حال تکمیل