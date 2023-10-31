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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۷

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین مقاومت فلسطین

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین مقاومت فلسطین

نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه با دشمن صهیونیستی درگیر شده و این عناصر متجاوز را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای واکنش سریع وابسته به تیپ‌های شهدا الاقصی و گردان طولکرم وابسته به سرایا القدس با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: تعدادی از نیروهای پیاده نظام ارتش دشمن صهیونیستی در منطقه شویکه واقع در شهر طولکرم در کرانه باختری در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای مقاومت فلسطین عناصر پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی را گلوله باران کرده و در جریان این درگیری تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند.

المیادین نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین تعدادی موشک زمین به هوا به سمت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در شرق نوار غزه شلیک کرده اند.

نیروهای قسام نیز که در حال درگیری با عناصر متجاوز در محور جنوبی غزه هستند اعلام کردند که تجهیزات نظامی دشمن را با خمپاره‌های یاسین ۱۰۵ و نارنجک هدف قرار دادند.

این نیروها تاکید کردند که یک تانک و یک بولدوزر متعلق به نظامیان صهیونیست در محور شمال غرب غزه با خمپاره یاسین ۱۰۵ منهدم شد.

کد مطلب 5926218

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