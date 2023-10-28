نقشه اسراییل برای پنهان کردن جنایات خود در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که تل آویو با قطع راه‌های ارتباطی و خطوط اینترنت در غزه تلاش می‌کند جنایات و فجایع دسته جمعی خود را در این منطقه پنهان کند.

اتحادیه خبرنگاران فلسطین نیز هشدار داد که رژیم صهیونیستی با قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی به دنبال ارتکاب کشتارهای بیشتر در نوار غزه است.

المیادین گزارش داد که غزه بعد از قطع تمام راه‌های ارتباطی کاملاً از جهان بیرون جدا افتاده است.

به نظر می‌رسد اقدام همزمان مقامات رژیم صهیونیستی در به راه انداختن شدیدترین موج حملات علیه نوار غزه و قطع شبکه‌های ارتباطی با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات خود و عدم انتشار تصاویر و اخبار مربوط به این جنایات صورت می‌گیرد.

دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه شامگاه جمعه از قطع کامل سرویس اینترنت در این منطقه و بمباران هوایی شدید نقاط مختلف غزه توسط رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز عملیات شبانه تحرکات زمینی محدود برای ورود به شمال غزه خبر داده بود.

به دنبال حملات صهیونیست‌ها، شرکت مخابرات فلسطین اعلام کرد که اینترنت و تمامی خدمات ارتباطی با نوار غزه به صورت کامل قطع شده است و صهیونیست‌ها تمامی مسیرهایی را که غزه به جهان وصل می‌شد، قطع کرده‌اند.