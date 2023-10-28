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۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۷

شهادت فرمانده پدافند هوایی حماس در نوار غزه+ فیلم

شهادت فرمانده پدافند هوایی حماس در نوار غزه+ فیلم

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که فرمانده پدافند هوایی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در حملات گسترده جمعه‌شب جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری مدعی شد «عصام ابورکبه» فرمانده سامانه دفاع هوایی و حملات پهپادی گروه حماس در حملات دیشب جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیده است.

گفته می‌شود شهید ابورکبه، مسئول عملیات پهپادی، پاراگلایدرها، عملیات شناسایی هوایی و پدافند هوایی حماس بود.شهادت فرمانده پدافند هوایی حماس بود.

همزمان با آغاز عملیات محدود زمینی شنبه‌شب ارتش اسرائیل در عملیات نفوذ شبانه به غزه، بیش از ۱۰۰ غیرنظامی اهل غزه طی بمباران سنگین ارتش صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

رسانه‌های فلسطینی امروز شنبه اعلام کردند که آمار شهدای فلسطینی از آغاز تجاوز هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار و ۱۰۰ فلسطینی در جریان این حملات تاکنون به شهادت رسیده‌اند و ۱۸ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شهدای فلسطینی در کرانه باختری از تاریخ ۷ اکتبر تاکنون به ۱۱۰ شهید و بیش از هزار و ۹۰۰ زخمی افزایش یافته است.

هلال احمر فلسطین در نوار غزه نیز هشدار داد: ما در حال حاضر در این منطقه با یک فاجعه بهداشتی رو به رو هستیم چرا که فلسطینی‌ها مجبور هستند آب آشامیدنی ناسالم مصرف کنند.

سخنگوی نهاد دفاع مدنی غزه اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که زیر آوار حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مانده‌اند بیش از هزار و ۶۰۰ تن هستند.

کد مطلب 5923391

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      10 4
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      جنگ همینه حلواکه پخش نمیکنن
    • حامد IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      4 0
      پاسخ
      انشاالله نابودي حاميان تفكرات صهيونيسم
      • IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
        2 0
        انشالله نابودی تمام جنگ افروزان . یک به یک نابود بشن

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