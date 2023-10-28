دریافت 9 MB کد مطلب 5923311 https://mehrnews.com/x33n2V ۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳ کد مطلب 5923311 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳ تصاویری از بمباران مناطق مسکونی غزه با سلاح ممنوعه فسفر سفید رژیم اشغالگر صیهیونیست همچنان به استفاده از سلاحهای ممنوعه (فسفر سفید) در حملات به غزه اصرار می ورزد. کپی شد مطالب مرتبط تظاهرات حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی حمله نظامیان اشغالگر به کرانه باختری و تخریب منازل فلسطینیها نقشه اسراییل برای پنهان کردن جنایات خود در غزه عفو بینالملل: مردم غزه در معرض یک خطر بیسابقه هستند مخالفت رژیم صهیونیستی با قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل برای آتش بس شهادت بیش از ۱۰۰ فلسطینی در حملات شب گذشته به غزه فرافکنی جدید سخنگوی ارتش تل آویو درباره عملیات زمینی به غزه! برچسبها بمب فسفری رژیم صهیونیستی بمباران غزه جنگ غزه بمباران هوایی
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