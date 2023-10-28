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کد مطلب 5923311
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳

تصاویری از بمباران مناطق مسکونی غزه با سلاح ممنوعه فسفر سفید

تصاویری از بمباران مناطق مسکونی غزه با سلاح ممنوعه فسفر سفید

رژیم اشغالگر صیهیونیست همچنان به استفاده از سلاح‌های ممنوعه (فسفر سفید) در حملات به غزه اصرار می ورزد.

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