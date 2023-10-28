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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۸

تداوم حملات وحشیانه علیه غزه با بمب‌های حاوی فسفر سفید

تداوم حملات وحشیانه علیه غزه با بمب‌های حاوی فسفر سفید

ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها از زمین، هوا و دریا نوار غزه را می کوبد بلکه در این حملات از بمب‌های حاوی فسفر سمی علیه مردم بی گناه غزه استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه هوایی، زمینی و دریایی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، یکی از خمپاره‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نزدیکی بیمارستان اندونزی در شمال غزه اصابت کرد.

شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که شهر غزه در معرض حملات با استفاده از بمب‌های حاوی فسفر سمی قرار گرفته است.

رسانه‌های خبری همچنین از درگیری و حملات توپخانه ای سنگین ارتش رژیم صهیونیستی علیه شرق البریج و جبالیا خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که منورهایی برفراز پایگاه‌های رویسات العلم و رمثا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان روشن شده‌اند.

کد مطلب 5923356

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    نظرات

    • حامد IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ما برای مردم‌ غزه فقط دعا میکنیم

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