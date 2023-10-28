مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی بیش از ۱۵۰۰ متر مربع فرش بافتند

مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت حدود ۴۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی در حوزه صنایع دستی از جمله بافت فرش، اظهار کرد: زنان تحت پوشش این نهاد در ۷ ماهه امسال ۴۵۰ تخته فرش به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع و به ارزش ۷۵ میلیارد ریال بافتند.

وی با بیان اینکه درآمد ناخالص حاصل از هر متر فرش برای بافندگان بین ۳ تا ۵ میلیون تومان است، گفت: طی ۷ ماه گذشته بافت فرش، حدود ۷۵ میلیارد ریال درآمد عاید بافندگان مددجو کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت راهبران شغلی در راستای توسعه طرح‌های قالی‌بافی و افزایش درآمد مددجویان تأثیر بسزایی داشته است، افزود: هم اکنون چهار راهبر شغلی در حوزه فرش و صنایع دستی با این نهاد همکاری دارند.

وی با اشاره به اینکه راهبران شغلی کارآفرینان حوزه فرش و صنایع دستی می‌باشند، اظهار کرد: وظیفه آموزش، راه اندازی کارگاه‌های فرش، تأمین مواد اولیه مرغوب، نظارت و کنترل کیفی بر تولیدات بافندگان و بازاریابی و فرش محصولات بافندگان از جمله اقداماتی است که توسط این راهبران انجام می‌گیرد.

وی همچنین به مجموع اقدامات حمایتی این نهاد در حوزه فرش اشاره کرد و افزود: برای حمایت از قالی‌بافان تحت حمایت، فرش‌های تولید شده زیر نظر راهبران شغلی طرف قرارداد امداد و یا به صورت مستقیم زیر نظر راهبران شغلی در بازارهای داخلی استان و یا استان‌های همجوار به بالاترین قیمت خریداری می‌شود.