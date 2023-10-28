به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران که با عنوان مسابقه یک میلیون نفری از آغاز تابستان ۱۴۰۲ کار خود را آغاز کرده بود، با برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران در رشته فیفا ۲۳ و مسابقه نهایی کشوری در باغ موزه دفاع مقدس به کار خود پایان می‌دهد.

مسابقات استان تهران در رشته فیفا ۲۳ هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ آبان و مسابقات کشوری بین برگزیدگان استان‌ها روز ۱۱ آبان با حضور علاقه‌مندان به تماشای این رقابت‌ها در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در پایان برگزاری مسابقات نهایی رشته فیفا ۲۳، آئین اختتامیه هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران نیز با معرفی برگزیدگان ۲۰ بازی موبایلی ایرانی و نفرات برتر رشته فیفا ۲۳ روز ۱۱ آبان ماه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به تماشای مسابقات میان بازیکنان رشته فیفا ۲۳ می‌توانند طی روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ آبان با حضور در باغ موزه دفاع مقدس از نزدیک شاهد فضای هیجان‌انگیز و پرنشاط این رقابت‌ها باشند.

علاقمندان برای شرکت در اختتامیه این رویداد نیز می‌توانند از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۱ آبان به سالن خلیج فارس باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نشانی تهران. بزرگراه شهید حقانی. خیابان سرو مراجعه کنند.

هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران همزمان با تابستان ۱۴۰۲ با استقبال بیش از یک میلیون و پانصد هزار مخاطب در دو بخش حضوری و بازی‌های تلفن همراه برگزار شد و با توجه به تعداد ثبت‌نام مخاطبین علاوه بر ۲۰ بازی ایرانی در سراسر کشور، در بخش حضوری ۱۴ استان میزبان مسابقات حضوری بودند.