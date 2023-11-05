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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۹

در حاشیه برگزاری مسابقات بخش حضوری؛

منتخبان مسابقه بازی‌های رایانه‌ای گرامیداشت شهدای غزه تقدیر شدند

منتخبان مسابقه بازی‌های رایانه‌ای گرامیداشت شهدای غزه تقدیر شدند

منتخبان مسابقه بازی‌های رایانه‌ای گرامیداشت شهدای غزه در حاشیه برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران در رشته فیفا ۲۳ و مسابقه نهایی کشوری هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران، نمایشگاه و مسابقه بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت گرامیداشت شهدای غزه و یادواره استریمر شهید «عونی الدوس» در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

با برپایی این غرفه علاوه بر امکان انجام بازی‌های حوزه مقاومت برای کودکان و نوجوانان حاضر در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس، مسابقه‌ای بر روی دو بازی «رزم آورد» و «فرمانده مقاومت» از بازی‌های حوزه مقاومت و دفاع مقدس نیز برگزار شد.

در آئین پایانی هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران از محمد جوادپور، صدرا شقاقی و رضا اکبری به عنوان نفرات اول تا سوم این مسابقه نیز با اهدای جوایزی تقدیر شد.

کد مطلب 5930513

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