به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران در رشته فیفا ۲۳ و مسابقه نهایی کشوری هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران، نمایشگاه و مسابقه بازی‌های رایانه‌ای حوزه مقاومت گرامیداشت شهدای غزه و یادواره استریمر شهید «عونی الدوس» در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

با برپایی این غرفه علاوه بر امکان انجام بازی‌های حوزه مقاومت برای کودکان و نوجوانان حاضر در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس، مسابقه‌ای بر روی دو بازی «رزم آورد» و «فرمانده مقاومت» از بازی‌های حوزه مقاومت و دفاع مقدس نیز برگزار شد.

در آئین پایانی هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران از محمد جوادپور، صدرا شقاقی و رضا اکبری به عنوان نفرات اول تا سوم این مسابقه نیز با اهدای جوایزی تقدیر شد.