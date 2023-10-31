به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران در رشته فیفا ۲۳ و مسابقه نهایی کشوری هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران، نمایشگاه و مسابقه بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی حوزه مقاومت گرامیداشت شهدای غزه یادواره استریمر شهید «عونی الدوس» در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه تعدادی از بازی‌های حوزه مقاومت از تولیدات بازی‌سازان ایرانی در غرفه‌ای برای علاقه‌مندان به بازی‌های دیجیتال معرفی می‌شود.

این نمایشگاه از ۹ تا ۱۱ آبان همزمان با برگزاری مسابقات حضوری رشته فیفا ۲۳ و آئین اختتامیه هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در حملات روزهای اخیر رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌های ساکن در غزه هزاران کودک و نوجوان به شهادت رسیدند. عونی الدوس استریمر ۱۲ ساله فلسطینی که در غزه زندگی می‌کرد و در روزهای گذشته در حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده، یکی از آنها است.

عونی الدوس پسر ۱۲ ساله فلسطینی که ویدئوهای منتشر شده‌اش در صفحه توتیوب نشان از علاقه‌اش به بازی‌های ویدئویی و استریم بازی داشت، در حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسید. او که به تازگی و اندکی قبل از شروع تجاوزات اخیر اسرائیل به غزه، کانال خود را در یوتیوب ایجاد کرده بود از بازیکنان بازی‌های ویدئویی بود.

هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران با حمایت همراه اول و با عنوان مسابقه یک میلیون نفری از آغاز تابستان ۱۴۰۲ کار خود را آغاز کرده بود، طی روزهای ۹ تا ۱۱ آبان با برگزاری مسابقات بخش حضوری استان تهران در رشته فیفا ۲۳ و مسابقه نهایی کشوری در باغ موزه دفاع مقدس به کار خود پایان می‌دهد.

مسابقات استان تهران در رشته فیفا ۲۳ هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران روزهای ۹ و ۱۰ آبان و مسابقات کشوری بین برگزیدگان استان‌ها روز ۱۱ آبان با حضور علاقه‌مندان به تماشای این رقابت‌ها در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در پایان برگزاری مسابقات نهایی رشته فیفا ۲۳، آئین اختتامیه هشتمین جام قهرمانان بازی‌های ویدئویی ایران نیز با معرفی برگزیدگان ۲۰ بازی موبایلی ایرانی و نفرات برتر رشته فیفا ۲۳ روز ۱۱ آبان ماه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به تماشای مسابقات میان بازیکنان رشته فیفا ۲۳ می‌توانند طی روزهای ۹، ۱۰ و ۱۱ آبان با حضور در باغ موزه دفاع مقدس از نزدیک شاهد فضای هیجان‌انگیز و پرنشاط این رقابت‌ها باشند.