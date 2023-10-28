به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برغم اعتراضات مستمر افکار عمومی جهانی و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جنایات جنگی صهیونیست‌ها در نوار ⁧غزه⁩، رژیم صهیونیستی به حملات هوایی، دریایی و زمینی خود علیه مناطق مختلف نوار غزه و کشتار وحشیانه غیرنظامیان شدت بخشیده است.

وی گفت: این حملات صرفاً پرتاب مستمر بمب‌ها و شلیک موشک‌ها برای نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار کودکان معصوم ⁧فلسطین⁩ توسط رژیم یادشده نیست، بلکه شلیک‌های مستمر به همه بشریت، ارزش‌های اخلاقی و انسانی، صلح و امنیت جهانی، حقوق بشردوستانه و قوانین و مقررات آمره بین‌المللی است.

کنعانی تصریح کرد: چه کسی جز حمایت آمریکا و برخی دولت‌های غربی، جرأت این همه جرم و جنایت و نسل‌کشی فلسطینیان را به صهیونیست‌ها داده است؟