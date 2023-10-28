افزایش ۵۶ درصدی تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فریدنیا اظهار کرد: هزار و ۷۴۴ داوطلب در استان خراسان رضوی برای دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام خود را قطعی کردند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: از این تعداد هزار و ۵۰۸ نفر مرد و ۲۳۶ نفر زن هستند که تحصیلات آن‌ها ۶۵ نفر کارشناسی و زیر کارشنای، هزار و ۳۷۲ نفر کارشناسی ارشد، ۲۵۳ نفر دکترا و ۵۴ نفر حوزوی است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۶۳ نفر دارای سابقه نماینده مجلس بودند و همچنین سایر داوطلبان بازنشسته، کارمند، فرهنگی و شغل آزاد دارند.

فریدنیا ادامه داد: تعداد ثبت نام در مجلس یازدهم هزار و ۱۱۷ نفر، مجلس دهم ۸۵۵ نفر و مجلس نهم ۳۷۷ داوطلب گزارش شده است که در دوازدهمین دوره ۵۶ درصد رشد داشته‌ایم.