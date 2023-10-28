قدردانی وزیر ورزش از کاروان «فرزندان ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پیام وزیر ورزش و جوانان آمده است:

«بار دیگر خداوند منان را شکرگزارم که نام «فرزندان ایران» را در آوردگاه بازی‌های پارآسیایی هانگژو طنین‌انداز کرد و نشان داد فرزندان برومند ایران اسلامی، مردان و زنانی از دیار ایثار و فداکاری‌اند که هیچ چیز و هیچ کس حریف اراده آهنین آنان نیست. چه دقیق فرمودند مقام معظم رهبری «مدظله العالی» که شما با این اراده‌ی قوی خودتان و با این پیروزی‌های میدان نبرد ورزشی که در حقیقت یک نوع هماورد معنوی و فکری است، جمهوری اسلامی را به عزت رساندید.

تاریخ‌سازی و کسب رتبه دوم توسط کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های پارآسیایی برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور، نشان از اعتلای ورزش جانبازان و توان‌یابان عزیزمان است که با تلاش مضاعف، تمرین‌های مستمر و تحمل دردها و رنج‌های ناشی از مشکلات جسمی، کاری کردند کارستان و بار دیگر سرمشق همیشگی «ما می‌توانیم» را به همگان یادآور شدند.

حضور فرهنگی آنان در این رویداد بویژه ابراز همدردی با ملت مظلوم فلسطین و گرامیداشت یاد و خاطره شهید حمید الداغی، در کنار این افتخارآفرینی، سندی است بر فطرت پاک و معنوی ورزشکاران جانباز و توان‌یاب ما که نه تنها در سنگر ورزش که در سنگر دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی، موفق و پیشرو هستند. بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از تمامی ورزشکاران و بویژه مدال‌آورانی که با حضور و عملکرد بی نظیرشان، دل ملت و مقام معظم رهبری را شاد کردند اعلام و ابراز امیدواری می‌کنم این موفقیت زمینه‌ساز توسعه متوازن و عادلانه ورزش برای توان‌یابان عزیزمان در سراسر کشور باشد.

همچنین از مدیریت و برنامه‌ریزی دست اندرکاران کاروان «فرزندان ایران» بویژه مدیران پرتلاش و انقلابی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون‌های همکار که زمینه آماده‌سازی و حضور موفق ورزشکاران عزیزمان را فراهم کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. باشد که این موفقیت به توفیقی پایدار تبدیل شود.»