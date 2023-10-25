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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

روح الله رستمی نایب قهرمان شد

روح الله رستمی نایب قهرمان شد

روح‌الله رستمی در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری دسته ۸۰- کیلوگرم مردان به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مسابقات وزنه برداری بازی های پاراآسیایی امروز چهارشنبه پیگیری شد.

در این روز از مسابقات و در دسته ۸۰- کیلوگرم مردان روح الله رستمی با مهار وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی در رقابتی تنگاتنگ با حریف چینی موفق به کسب گردن آویز نقره شد.

وی در پایان حرکت سوم با مهار ۲۳۷ کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسیده بود اما «ژیائوفی گو» از چین که با مهار وزنه ۲۳۶ عملا به مدال نقره رسیده بود، در حرکت چهارم که گویا بتازگی در قانون گنجانده شده، تقاضای وزنه ۲۳۸ کیلوگرمی کرد.

رستمی هم در حرکت چهارم وزنه ۲۴۲ را برگزید که در مهار آن ناموفق بود و با مدال نقره به کار خود پایان داد.

کد مطلب 5921646

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