توقف گل گهر در دیدار خانگی و پرگل برابر هوادار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان تیم فوتبال هوادار بود که با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

سعید سحرخیزان (۲۰)،(۴۷) و روبرتو تورس (۶۸) برای گل گهر سیرجان و کریم اسلامی (۲۲) و امین قاسمی نژاد (۶۵)،(۷۸) برای هوادار گلزنان این دیدار بودند.

در این دیدار اوزونیدیس سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان از محمدرضا اخباری، مسیح زاهدی، ابوالفضل رزاق‌پور، سامان فلاح، مهدی تیکدری (۸۳- اریک بایناما)، حمید بوحمدان، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، روبرتو تورس، سعید سحر خیران (۷۵- میشل ته ورده) و مهدی ممی‌زاده (۷۵- مهران گلزاری) در ترکیب این تیم استفاده کرد.

همچنین محمود فکر هم برابر گل گهر سیرجان علیرضا حقیقی، مهدی عبدی، فریبرز گرامی، صائب محبی، مرتضی منصوری، محمد عباسی، محسن سفید چقایی، محمد چهارمحالی (۸۳- مهدی گودرزی)، داریوش شجاعیان (۹۱- محمد میری)، امین قاسمی نژاد (۹۴- فرهاد زاوشی) و کریم اسلامی (۸۳- مهدی باقری) را روانه میدان کرد.

داور: سعاد وفاپیشه کمک داور: فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی

کارت زرد: علیرضا حقیقی، کریم اسلامی، امین قاسمی نژاد و محمد عباسی از هوادار تهران و مهدی تیکدری، علی اصغر عاشوری و مهران گلزاری از گل گهر سیرجان

نیمه اول پر شور و هیجان در کرمان با چاشنی اشتباه داوری

بازی برای دو تیم در کرمان پر شور و هیجان برگزار شد و هر دو تیم از همان ابتدای بازی سعی بر باز کردن دروازه یکدیگر داشتند که در میان چند ضربه بازیکنان گل گهر سیرجان به شکل خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه این بازیکنان گل گهر بودند که با حمله به سمت دروازه هوادار صاحب موقعیت خوبی شدند و توسط سعید سحرخیزان موفق شدند در دقیقه ۲۰ دروازه هوادار را باز کنند تا یک بر صفر از حریف خود در خانه پیش بیفتند.

در جریان بازی ۲ دقیقه بعد از گل شاگردان اوزونیدیس این بازیکنان هوادار بودند که توانستند در دقیقه ۲۲ توسط کریم اسلامی دروازه گل گهر را باز کنند تا همه چیز بار دیگر مساوی شود.

بازیکنان گل گهر سیرجان که نمی‌خواستند با نتیجه تساوی به رختکن بروند حملات پی در پی را روی دروازه هوادار انجام دادند و در یک حمله بازیکن گل گهر وارد محوطه جریمه هوادار شد که با خطای مدافع هوادار متوقف شد اما داور با توجه به دیدن صحنه اعتقادی به خطا نداشت.

در دقایق پایانی نیمه اول شاگردان اوزونیدیس همواره حمله بودند که صاحب موقعیت بسیار خوبی هم شدند اما احمدرضا زنده روح توپ را به بیرون زد تا نیمه اول با این نتیجه به پایان برسد.

ادامه آتش بازی گل گهر در کرمان با گل لالیگایی تورس

نیمه دوم را گل گهری ها طوفانی آغاز کردند و در همان ابتدای نیمه دوم موفق شدند توسط سعید سحرخیزان در دقیقه ۴۷ به گل دوم دست پیدا کنند. سحرحیزان گل دوم خود در این بازی را به ثمر رساند تا دبل کند.

در ادامه که بازیکنان هوادار نمی‌خواستند بازنده این دیدار باشند حملات خود به روی دروازه‌گل گهر را بیشتر کردند تا در دقیقه ۶۵ امین قاسمی نژاد گل دوم هوادار را به ثمر رساند تا بار دیگر همه چیز به تساوی کشیده شود.

شاگردان اوزونیدیس قصد عقب نشینی نداشتند و سرپا حمله بودند تا بتوانند بار دیگر دروازه هوادار تهران را باز کنند که پشت محوطه جریه خطای بازیکنان هوادار به روی گل گهری‌ها اعلام شد تا یک ضربه ایستگاهی در اختیار آنها قرار بگیرد. روبرتو تورس اسپانیایی این ضربه ایستگاهی را به زیبایی هر چه تمام تبدیل به گل کرد تا بار دیگر نماینده کرمان از حریف خود پیش بیوفتند.

شاگردان فکری که پس از ناکامی در هفته‌های گذشته نمی‌خواستند در این بازی هم بازنده باشند فشار زیادی را روی دروازه گل گهر آوردند و همین فشارها باعث شد تا بازیکنان هوادار روی یک ضربه ایستگاهی امین قاسمی نژاد گل دوم خود و گل تساوی هوادار را به ثمر رساند تا همه چیز باز هم مساوی شود.

در جریان بازی تا پایان این بازیکنان گل گهر بودند موقعیت‌های زیادی را روی دروازه هوادار خلق کردند اما راه به جایی نبردند تا بازی با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان برسد. ای دیدار هرچند پر گل بود اما برنده‌ای نداشت.