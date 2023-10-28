دربی خوزستان برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان تیم فوتبال استقلال خوزستان بود که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

جواد جواد آقایی پور (۴۶) برای استقلال خوزستان و احمد شریعت زاده (۸۶) برای صنعت نفت آبادان گلزنان این دیدار بودند.

در این دیدار عبدالله ویسی پیام پارسا، میثم تهی دست، فیاض میردورقی، حسین سنگرگیر (۹۰- یوسف وکیا)، امیرمحمدپناهی، صادق صادقی (۹۰- محمدرضا خانزاده)، رحیم آلبوغبیش، طالب ریکانی، حسین شنانی (۵۸- فرزین معامله گری)، فاخر تهامی (۷۴- احمد شریعت زاده)، علی یوسف در ترکیب نفتی قرار داده است.

همچنین سیروس پور موسوی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان حسن پورحمیدی، محمد طیبی، علی هلیچی، محمود مطلق‌زاده، حسین شوشتری (۹۰- امیرحسین جلالی وند)، جواد آقایی‌پور، بهروز بارانی (۹۰- علیرضا کاظمی)، متین کریم‌زاده، امیر محکم‌کار (۷۷- محمد سلطانی مهر)، حسین ساکی و محمد باسعی (۴۶- شهرام سالاری) را برای این دیدار روانه میدان کرد.

داور: عباس راکی‌ کمک داور: حسین مرادی، علی احمدی

کارت زرد: بهروز بارانی، حسین ساکی، شهرام سالاری و متین کریم زاده از استقلال خوزستان