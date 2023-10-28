تساوی پیکان و مس رفسنجان در یک نیمه کسل کننده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ میزبان تیم فوتبال مس رفسنجان بود که پایان نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در این دیدار از محمد ناصری، دانیال جهانبخش، ایمان اکبری، سامان نریمان‌جهان، منصور باقری، مهرداد بایرامی، حامد پاکدل، علی‌اکبر رنجبر، امیر طاهر، محمدجواد آزاده و مجتبی حقدوست در ترکیب اصلی استفاده کرده بود.

ساکت الهامی هم حامد لک، محمد نژاد مهدی، محمد خدابنده‌لو، میثم تیموری، حسن جعفری، فرشید باقری، محسن آذرباد، لوسیانو پریرا، مهدی محبی، علی عدنان و جلال‌الدین علی‌محمدی را مقابل پیکان به زمین فرستاد.

داور: سعید رحیمی مقدم کمک داور: یوسف مغروری، محسن بابایی

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این دیدار در حالی به میزبانی پیکانی‌ها برگزار شد که هر دو تیم بازی بسیار ساده‌ای را از خود به نمایش گذاشتند و تنها در دقایقی از بازی توانستند روی دروازه هم موقعیت‌های نه چندان خطرناک را ایجاد کنند.

در دقیقه ۳۹ محمد خدابنده‌لو به دلیل مصدومیت تعویض شد و منتظر محمد بازیکن عراقی مس رفسنجان جایگزین او شد.

در ادامه جریان بازی مسی‌ها که نمی خواستند با شکست به رختکن بروند حملات زیادی را روی دروازه پیکانی‌ها داشتند اما راه به جایی نبردند تا نیمه اول این دیدار بدون گل به پایان برسد.