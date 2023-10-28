پایان نیمه نخست دیدار گل گهر و هوادار با تساوی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان تیم فوتبال هوادار بود که پایان نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سعید سحرخیزان (۲۰) برای گل گهر سیرجان و کریم اسلامی برای هوادار (۲۲) در این نیمه گلزنی کردند.

در این دیدار اوزونیدیس سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان از محمدرضا اخباری، مسیح زاهدی، ابوالفضل رزاق‌پور، سامان فلاح، مهدی تیکدری، حمید بوحمدان، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، روبرتو تورس، سعید سحر خیران و مهدی ممی‌زاده در ترکیب این تیم استفاده کرد.

همچنین محمود فکر هم برابر گل گهر سیرجان علیرضا حقیقی، مهدی عبدی، فریبرز گرامی، صائب محبی، مرتضی منصوری، محمد عباسی، محسن سفید چقایی، محمد چهارمحالی، داریوش شجاعیان، امین قاسمی نژاد و کریم اسلامی را روانه میدان کرد.

داور: سعاد وفاپیشه کمک داور: فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی

کارت زرد: علیرضا حقیقی و کریم اسلامی از هوادار تهران

نیمه اول پر شور و هیجان در کرمان با چاشنی اشتباه داوری

بازی برای دو تیم در کرمان پر شور و هیجان بر گزار شد و هر دو تیم از همان ابتدای بازی سعی بر باز کردن دروازه یکدیگر داشتند که در میان چند ضربه بازیکنان گل گهر سیرجان به شکل خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه این بازیکنان گل گهر بودند که با حمله به سمت دروازه هوادار صاحب موقعیت خوبی شدند و توسط سعید سحرخیزان موفق شدند در دقیقه ۲۰ دروازه هوادار را باز کنند تا یک بر صفر از حریف حود در خانه پیش بیوفتند.

در جریان بازی ۲ دقیقه بعد از گل شاگردان اوزونیدیس این بازیکنان هوادار بودند که توانستند در دقیقه ۲۲ توسط کریم اسلامی دروازه گل گهر را باز کنند تا همه چیز بار دیگر مساوی شود.

بازیکنان گل گهر سیرجان که نمی‌خواستند با نتیجه تساوی به رختکن بروند حملات پی در پی را روی دروازه هوادار انجام دادند و در یک حمله بازیکن گل گهر وارد محوطه جریمه هوادار شد که با خطای مدافع هوادار متوقف شد اما داور با توجه به دیدن صحنه اعتقادی به خطا نداشت.

در دقایق پایانی نیمه اول شاگردان اوزونیدیس همواره حمله بودند که صاحب موقعیت بسیار خوبی هم شدند اما احمدرضا زنده روح توپ را به بیرون زد تا نیمه اول با این نتیجه به پایان برسد.