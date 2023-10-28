به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان‌نثاری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تأثیر کالای قاچاق بر فرهنگ خانواده که به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی مانند گرگ‌های درنده‌ای به جان مردم مظلوم غزه افتادند و جنایات نسل‌کشی توسط آن‌ها در حال انجام است، اما این رژیم جعلی دیگر وجهه خود را در جهان از دست داده است و اکثر مردم دنیا در حال حمایت از مردم فلسطین‌اند و به زودی این رژیم منحوس نابود خواهد شد.

وی همچنین با بیان ضرورت برگزاری نمایشگاه تأثیر کالای قاچاق بر فرهنگ خانواده تصریح کرد: دشمنان ایران با ورود و تبلیغ کالاهای قاچاق به جنگ ترکیبی علیه نظام برخواسته اند و امروز با برپایی نمایشگاه‌هایی از این قبیل به جهاد تبیین معنی بخشیده‌ایم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری أصفهان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری تصریح کرد: دشمنان در پی تحت تاثیرقراردادن خانواده‌ها و جوانان ما هستند و أصحاب رسانه باید با تیزهوشی و ریزبینی به تبیین واقعیت‌ها بپردازند و در روشنگری جامعه تلاش نمایند.

وی همچنین ضمن تشکر از اصناف متدین و متعهد جامعه تصریح کرد: اکثریت اصناف ما را انسان‌های اصیل و متدین تشکیل می‌دهد و اگر تخلفی دیده می‌شود نباید تمام اصناف را زیر سوال ببریم.

جان‌نثاری گفت: اگر هر واحد صنفی تخلفی در ارتباط با کالای قاچاق مشاهده کرد، اتحادیه‌ها باید با آن‌ها به‌صورت جدی برخورد و در صورت تکرار آن‌ها را از صحنه بازار و اقتصاد حذف کنند و اجازه ندهند که این افراد به هویت سلامت اصناف کشور ما خدشه وارد کنند.

وی با تاکید بر اینکه جنس قاچاق جنایت است، خاطرنشان کرد: البته این امر تنها جنایت اقتصادی نیست، بلکه جنایت فرهنگی و جنایت خانوادگی است، در این راستا باید بدانیم که دشمن برای مردم ما و از بین بردن خانواده در کشورمان برنامه‌های بسیار متنوع و بدی پیش‌بینی کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد: ۱۳ آبان‌ماه و روز استکبارستیزی را پیش‌رو داریم و جهانیان خواهند دید که آخرین نظر مردم ما از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان و کسبه راجع به آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی چیست.

وی با بیان اینکه باید برای فروشندگان جوان کلاس‌های آموزشی برگزار شود و به آن‌ها آموزش داده شود که فقط درآمد مهم نیست، بلکه حلال بودن درآمد نیز اهمیت فراوانی دارد، تصریح کرد: اصحاب رسانه در آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی میان مردم نقش بسیار مهمی دارند و در این راستا شاهد صداقت و انصاف آن‌ها در انتشار اخبار هستیم، اما از آن‌ها می‌خواهیم که که در عرصه فرهنگی و اجتماعی بسیار قوی‌تر وارد عرصه شوند و به آگاه‌سازی مردم کمک کنند.

فقیهی مشاور رئیس دانشگاه اصفهان در امور بانوان نیز در این افتتاحیه بیان داشت: این نمایشگاه به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری مدیریت بازرسی و اصناف استان اصفهان با هدف آگاهی بخشی به مخاطبان اصلی خود که دانشجویان و خانواده‌های آنان و همچنین بقیهٔ اقشار فرهیختهٔ جامعه نسبت به معضل قاچاق کالا در جامعه برپا شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه این مسئله از دو رویکرد مورد توجه دانشگاه اصفهان قرار گرفته است تصریح کرد: تأثیر مخربی که کالای قاچاق می‌تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی، اشتغال و در واقع کارآفرینی جوانان ما داشته باشد و آگاهی نسبت به عواقب و خطراتی که این مسئله دارد می‌تواند نقش به سزایی در پیشگیری و جلوگیری از گسترش و ترویج ناخواسته پدیده کالای قاچاق توسط خانواده‌ها باشد و از طرف دیگر نگاه ما به این مسئله، تأثیری است که کالای قاچاق بر زندگی خانواده‌ها دارد.

فقیهی تبیین کرد: سبک زندگی ایرانی و اسلامی که در جنگ ترکیبی دشمن محور اصلی تهاجم همه جانبه قرار گرفته است و بحث بنیان خانواده و رسوخ در بنیان‌های فرهنگی خانواده‌های ایرانی یکی از محورهایی است که در حوزه کالای قاچاق، مصادیق و نمونه‌های مختلف آن مشهود است و می‌شود به آن پی برد.

وی اظهار کرد: نگاه ما برای برگزاری و برپایی این نمایشگاه، نگاه پیشگیرانه است با این توضیح که آشنایی هرچه بهتر خانواده‌ها نسبت به پدیده قاچاق کالا و در واقع شگردهای مختلف دشمن در استفاده از ابزار و قالب‌های جدیدی که ممکن است خانواده‌ها نسبت به آن هیچ آگاهی و شناختی نداشته باشند، توسط اطلاع رسانی که در این حوزه انجام می‌شود باعث پیشگیری از وقوع مشکلات برای خانواده‌ها باشد.

مشاور رئیس دانشگاه اصفهان تصریح کرد: نکته دیگر این است که با این آگاهی بخشی خانواده‌ها نسبت به زوایای مختلف قاچاق کالا در حوزه‌های مختلف می‌توانند نسبت به تربیت فرزندانشان دغدغه مند تر عمل نمایند و با بازدید از نمایشگاه، محورهای مختلف را ببینند.

شایان ذکر است در این مراسم آقای محمدی بازرس اتاق اصناف، آقای جانثاری معاون استاندار، هرسیج رئیس دانشگاه أصفهان، امیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، اصلانی معاون دانشجویی، رئیسی مدیر حوزه ریاست و جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان حضور داشتند و از نمایشگاه تأثیر کالای قاچاق بر فرهنگ خانواده بازدید کردند.

این نمایشگاه از روز شنبه ۶ آبان تا پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ در محل دانشگاه أصفهان سالن نواندیشان مرکز رشد و کارآفرینی برپا است.