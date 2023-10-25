به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در واکنش به سخنان روز گذشته آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن رد درخواست ویزا برای یک مقام بلند پایه این سازمان، از صدور روادید برای دیگر نمایندگان سازمان ملل نیز خودداری می‌کند.

تل آویو در همین راستا اعلام کرد که با درخواست ویزای مارتین گریفیتس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل مخالفت کرده است تا «درس عبرتی» بدهد.

آنتونیو گوترش در سخنان روز سه‌شنبه خود در شورای امنیت تاکید کرد که حملات مرگبار و هولناک اخیر به غزه نمی‌تواند «توجیهی برای مجازات دسته جمعی مردم فلسطین باشد.»

وی با ابراز نگرانی عمیق از «نقض آشکار حقوق بین‌المللی بشردوستانه»، بمباران مداوم غزه توسط اسرائیل و میزان تخریب و تلفات غیرنظامیان را «هشداردهنده»، خواند.



گوترش در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: «مهم است که بدانیم حملات حماس در خلأ رخ نداده است؛ مردم فلسطین بیش از ۵۰ سال است که از اشغال رنج می‌برند.»